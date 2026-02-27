رياضة|بطولات أوروبية|البرتغال

بنفيكا يوضح حقيقة اعتراف بريستياني بالعنصرية ضد فينيسيوس

LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 17: Vinicius Junior of Real Madrid is challenged by Gianluca Prestianni of SL Benfica during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do SL Benfica on February 17, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
لقطة تجمع بين فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وجيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا (غيتي)
نفى نادي بنفيكا البرتغالي اعتراف لاعبه الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية إلى نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين في ذهاب الملحق المؤهل لدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

وقال بنفيكا في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، مساء يوم الخميس: "ينفي بنفيكا بشكل قاطع أن يكون اللاعب بريستياني قد أبلغ تشكيلة الفريق أو هيكل النادي بأنه وجه إهانة عنصرية للاعب فينيسيوس جونيور" وأضاف البيان "كما أعلن سابقا، فقد اعتذر اللاعب لزملائه عن الحادث الذي وقع خلال المباراة ضد ريال مدريد، معربا عن أسفه لحجم الحادثة وعواقبه، ومؤكدا للجميع -كما فعل منذ اللحظة الأولى- أنه ليس عنصريا".

وجاء بيان بنفيكا بعد التقارير الصحفية التي تحدثت عن اعتراف لاعب الوسط الأرجنتيني بالإساءة للاعب ريال مدريد، بعد أحداث مباراة الذهاب، عندما توقفت مباراة بنفيكا وريال مدريد التي جرت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب "دا لوز" عدة دقائق بعدما أبلغ البرازيلي فينيسيوس الحكم بتعرضه لإهانة عنصرية من بريستياني، الأمر الذي فجر أزمة كبرى تجاوز صداها حدود المستطيل الأخضر.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إيقاف اللاعب لمباراة واحدة وغاب عن لقاء الإياب أمام ريال مدريد يوم الأربعاء في ملعب سانتياغو برنابيو، الذي فاز فيه "الملكي" 2-1، بعد فوزه في الذهاب بهدف نظيف، ليتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

