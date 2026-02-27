بنفيكا يوضح حقيقة اعتراف بريستياني بالعنصرية ضد فينيسيوس

نفى نادي بنفيكا البرتغالي اعتراف لاعبه الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية إلى نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين في ذهاب الملحق المؤهل لدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

وقال بنفيكا في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، مساء يوم الخميس: "ينفي بنفيكا بشكل قاطع أن يكون اللاعب بريستياني قد أبلغ تشكيلة الفريق أو هيكل النادي بأنه وجه إهانة عنصرية للاعب فينيسيوس جونيور" وأضاف البيان "كما أعلن سابقا، فقد اعتذر اللاعب لزملائه عن الحادث الذي وقع خلال المباراة ضد ريال مدريد، معربا عن أسفه لحجم الحادثة وعواقبه، ومؤكدا للجميع -كما فعل منذ اللحظة الأولى- أنه ليس عنصريا".

وجاء بيان بنفيكا بعد التقارير الصحفية التي تحدثت عن اعتراف لاعب الوسط الأرجنتيني بالإساءة للاعب ريال مدريد، بعد أحداث مباراة الذهاب، عندما توقفت مباراة بنفيكا وريال مدريد التي جرت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب "دا لوز" عدة دقائق بعدما أبلغ البرازيلي فينيسيوس الحكم بتعرضه لإهانة عنصرية من بريستياني، الأمر الذي فجر أزمة كبرى تجاوز صداها حدود المستطيل الأخضر.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إيقاف اللاعب لمباراة واحدة وغاب عن لقاء الإياب أمام ريال مدريد يوم الأربعاء في ملعب سانتياغو برنابيو، الذي فاز فيه "الملكي" 2-1، بعد فوزه في الذهاب بهدف نظيف، ليتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.