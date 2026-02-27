الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي "يوروباليغ"

حجز شتوتغارت الألماني بطاقته إلى ثمن نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" لكرة القدم رغم سقوطه على أرضه أمام سلتيك الإسكتلندي 0-1 في إياب الملحق.

وخاض الفريق الألماني لقاء الإياب على أرضه بأعصاب هادئة بعد فوزه الكبير ذهابا في غلاسكو 4-1، لكنه وجد نفسه متخلفا بعد أقل من دقيقة على البداية بهدف سجله لوك ماكوان.

إلا أن هذا الهدف لم يكن بداية عودة الضيف الإسكتلندي من بعيد، بل فشل بعدها في الوصول إلى الشباك، ليتأهل شتوتغارت إلى ثمن النهائي حيث سيواجه أحد الفريقين البرتغاليين بورتو أو براغا بحسب قرعة اليوم الجمعة.

واضطر شتوتغارت لخوض الملحق بعد فشله في الحلول بين المراكز الثمانية الأولى للمجموعة الموحدة، منهيا إياها في المركز الحادي عشر.

ليل يقلب الطاولة على النجم الأحمر

وفي صربيا، كانت الأدوار مختلفة، إذ دخل ليل الفرنسي إلى مباراته ومضيفه النجم الأحمر متخلفا 0-1 من مباراة الذهاب، لكن المخضرم أوليفييه جيرو أطلق المواجهة من نقطة الصفر برأسية في الدقيقة الرابعة.

ثم بقيت النتيجة على حالها حتى احتكم الفريقان لشوطين إضافيين، فكانت بطاقة ثمن النهائي من نصيب الضيف الفرنسي الذي خطف التأهل بهدف للبديل البلجيكي ناثان نغوي إثر هجمة مرتدة بعد أربع دقائق على دخوله (99).

ويلتقي ليل الذي حل في المركز الثامن عشر خلال دور المجموعة الموحدة، في ثمن النهائي مواطنه ليون صاحب الصدارة أو أستون فيلا الإنجليزي الذي حل ثانيا.

وعوض فيرينتسفاروش المجري خسارته ذهابا 1-2 في بلغاريا وتأهل إلى ثمن النهائي بفوزه على ضيفه لودوغوريتس 2-0، ليواجه بورتو أو براغا.