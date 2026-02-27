لحظات مرعبة.. لاعب غولف يسقط داخل بئر مصعد

تعرض لاعب الغولف الإيطالي أندريا بافان (36 عاما) لإصابات خطيرة، نقل على إثرها بشكل عاجل إلى المستشفى، بعد حادث غريب ومفزع داخل مصعد بأحد المباني السكنية.

وقع الحادث يوم الأربعاء 25 فبراير/شباط 2026، قبل مشاركته المرتقبة في بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة هذا الأسبوع، إذ سقط بافان داخل بئر المصعد لمسافة تعادل طابقين تقريبا، بعدما فتحت الأبواب بينما كان المصعد متوقفا في طابق آخر.

وكان اللاعب يقيم في شقة سكنية قريبة من موقع البطولة، إلى جانب عدد من محترفي جولة "دي بي وورلد"، بالقرب من نادي ستيلينبوش للغولف، حيث نقل فورا إلى مستشفى قريب.

وأوضح متحدث باسم الجولة أن تفاصيل الإصابات لا يمكن الكشف عنها التزاما بـ"السرية الطبية"، لكنه أكد في الوقت نفسه أنها خطيرة إلا أنها غير مهددة للحياة.

وبحسب المعلومات، خضع بافان لعملية جراحية استغرقت ست ساعات لإصلاح كسور في الفقرات، كما زرعت له صفيحة معدنية في الكتف.

ورغم خطورة الوضع، تمكن من الحديث مساء أمس مع مسؤول التواصل مع اللاعبين، قبل أن يقضي ليلته الثانية في المستشفى.

ويعد بافان من أبرز لاعب الغولف الإيطاليين ويحتل المركز 249 عالميا.