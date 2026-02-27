رياضة|كأس العالم 2026

معضلة الهجوم الإيطالي: من سيقود المنتخب في ملحق التأهل لكأس العالم؟

Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group I - Italy v Estonia - Gewiss Stadium, Bergamo, Italy - September 5, 2025 Italy coach Gennaro Gattuso and Mateo Retegui after the match REUTERS/Alessandro Garofalo
غاتوزو تحت ضغط كبير من أجل عودة إيطاليا لكأس العالم بعد غياب طويل (رويترز)
27/2/2026

قبل مباراة الملحق أمام أيرلندا الشمالية، يواجه غاتوزو تحديا كبيرا في اختيار المهاجم الذي سيقود هجوم المنتخب، خاصة بعد موسم مليء بالهزائم القاسية أمام النرويج ونتائج متذبذبة أمام منتخبات أقل تصنيفا مثل مولدوفا.

ورغم تحسن الأداء تحت قيادته، بقي المنتخب الإيطالي بعيدا عن مستواه التاريخي، إذ تكبد هزيمة 4-1 أمام النرويج في سان سيرو، في أسوأ نتيجة له على أرضه منذ أكثر من 70 عامًا، ما أجبره على التوجه إلى الملحق مرة ثالثة على التوالي.

خيارات الهجوم

أمام غاتوزو أربع خيارات لشغل مركز قلب الهجوم في المنتخب الإيطالي  ولكل منهم ميزاته وقيوده:

  • ماتيو ريتيغي:

سجل 11 هدفًا في 26 مباراةً دولية، وكان هداف الدوري الإيطالي مع أتالانتا موسم 2024-25، قبل انتقاله إلى فريق القادسية السعودي.

MILAN, ITALY - NOVEMBER 16: Mateo Retegui of Italy looks on during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Italy and Norway at San Siro Stadium on November 16, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
ماتيو ريتيغي من مشاركته مع منتخب إيطاليا ضد النرويج في التصفيات الأوروبية في كأس العالم (غيتي)

يتميز بالقدرة على التسجيل داخل منطقة الجزاء، لكن مستوى الدوري الحالي قد لا يشكل اختبارا كافيا قبل مواجهات دولية حاسمة.

  • جيانلوكا سكاماكا:

كان أبرز المهاجمين الإيطاليين في موسم 2023-24، لكنه عانى من إصابات متكررة أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة. سجل هدفا واحدا فقط مع المنتخب في 22 مباراةً، وتظل جاهزيته الكاملة قبل الملحق غير مؤكدة.

Soccer Football - Euro 2024 - Round of 16 - Switzerland v Italy - Berlin Olympiastadion, Berlin, Germany - June 29, 2024 Italy's Gianluca Scamacca reacts REUTERS/Karina Hessland
سكاماكا خلال مشاركته في يورو 2024 مع إيطاليا ضد سويسرا (رويترز)
  • بيو إسبوسيتو:

يبلغ من العمر 20 عاما، ونشط مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، ويمتاز بكونه لاعبا شابا يتطلع لكتابة التاريخ. يمتلك سجلا جيدا مع منتخبات الشباب، لكنه يفتقر إلى الخبرة الدولية الكاملة.

Italy's Pio Esposito reacts during the 2026 World Cup Group I qualifier soccer match between Italy and Norway in Milan, Italy, Sunday, Nov. 16, 2025. (AP Photo/Luca Bruno)
بيو إسبوسيتو خلال مباراة إيطاليا والنرويج في تصفيات كأس العالم 2026 (أسوشيتد برس)
  • مويس كين:

عاد إلى الأداء القوي مع فيورنتينا، لكنه شهد تراجعا نسبيا في الموسم الحالي، ويُطرح التساؤل حول قدرته على تقديم مستوى ثابت في مباراة حاسمة للملحق.

Soccer Football - Nations League - Quarter Final - Second Leg - Germany v Italy - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - March 23, 2025 Italy's Moise Kean speaks to referee Szymon Marciniak after Germany's Joshua Kimmich scored their first goal REUTERS/Thilo Schmuelgen
كين يناقش حكم مباراة إيطاليا وألمانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2025 (رويترز)

التحدي أمام غاتوزو

المدرب الإيطالي مضطر لموازنة الخبرة الدولية مع الأداء الحالي والجاهزية البدنية لكل لاعب. أي خيار سيكون له تأثير كبير على فرص إيطاليا في كسر فترة الغياب عن كأس العالم، والتي امتدت 12 عامًا، ويأمل الجمهور أن تتجاوز البلاد أخطاء الماضي التي شهدتها في السويد 2017، ومقدونيا الشمالية 2022، والنرويج 2025.

القرار النهائي سيكون محور اهتمام عشاق المنتخب الإيطالي والمتابعين قبل مباراة الملحق في 26 مارس/آذار المقبل على ملعب جيويس في بيرغامو، حيث سيبدأ الفريق رحلة الحسم نحو قطر 2026.

المصدر: الصحافة الإيطالية

