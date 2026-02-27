معضلة الهجوم الإيطالي: من سيقود المنتخب في ملحق التأهل لكأس العالم؟

قبل مباراة الملحق أمام أيرلندا الشمالية، يواجه غاتوزو تحديا كبيرا في اختيار المهاجم الذي سيقود هجوم المنتخب، خاصة بعد موسم مليء بالهزائم القاسية أمام النرويج ونتائج متذبذبة أمام منتخبات أقل تصنيفا مثل مولدوفا.

ورغم تحسن الأداء تحت قيادته، بقي المنتخب الإيطالي بعيدا عن مستواه التاريخي، إذ تكبد هزيمة 4-1 أمام النرويج في سان سيرو، في أسوأ نتيجة له على أرضه منذ أكثر من 70 عامًا، ما أجبره على التوجه إلى الملحق مرة ثالثة على التوالي.

خيارات الهجوم

أمام غاتوزو أربع خيارات لشغل مركز قلب الهجوم في المنتخب الإيطالي ولكل منهم ميزاته وقيوده:

ماتيو ريتيغي:

سجل 11 هدفًا في 26 مباراةً دولية، وكان هداف الدوري الإيطالي مع أتالانتا موسم 2024-25، قبل انتقاله إلى فريق القادسية السعودي.

يتميز بالقدرة على التسجيل داخل منطقة الجزاء، لكن مستوى الدوري الحالي قد لا يشكل اختبارا كافيا قبل مواجهات دولية حاسمة.

جيانلوكا سكاماكا:

كان أبرز المهاجمين الإيطاليين في موسم 2023-24، لكنه عانى من إصابات متكررة أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة. سجل هدفا واحدا فقط مع المنتخب في 22 مباراةً، وتظل جاهزيته الكاملة قبل الملحق غير مؤكدة.

بيو إسبوسيتو:

يبلغ من العمر 20 عاما، ونشط مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، ويمتاز بكونه لاعبا شابا يتطلع لكتابة التاريخ. يمتلك سجلا جيدا مع منتخبات الشباب، لكنه يفتقر إلى الخبرة الدولية الكاملة.

مويس كين:

عاد إلى الأداء القوي مع فيورنتينا، لكنه شهد تراجعا نسبيا في الموسم الحالي، ويُطرح التساؤل حول قدرته على تقديم مستوى ثابت في مباراة حاسمة للملحق.

التحدي أمام غاتوزو

المدرب الإيطالي مضطر لموازنة الخبرة الدولية مع الأداء الحالي والجاهزية البدنية لكل لاعب. أي خيار سيكون له تأثير كبير على فرص إيطاليا في كسر فترة الغياب عن كأس العالم، والتي امتدت 12 عامًا، ويأمل الجمهور أن تتجاوز البلاد أخطاء الماضي التي شهدتها في السويد 2017، ومقدونيا الشمالية 2022، والنرويج 2025.

إعلان

القرار النهائي سيكون محور اهتمام عشاق المنتخب الإيطالي والمتابعين قبل مباراة الملحق في 26 مارس/آذار المقبل على ملعب جيويس في بيرغامو، حيث سيبدأ الفريق رحلة الحسم نحو قطر 2026.