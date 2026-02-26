4 أسباب حسمت تأهل ريال مدريد على حساب بنفيكا

تمكن ريال مدريد من قطع تأشيرة التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تجديد فوزه على بنفيكا البرتغالي في مباراة العودة من الملحق بنتيجة 2-1.

وهناك عدة أسباب منحت ريال مدريد الأفضلية أمام بنفيكا البرتغالي أبرزها:

الفعالية الهجومية والتي كانت من الجانب المدريدي بشكل حاسم، حيث استغل الفريق الإسباني فرصه الواضحة أمام المرمى ولم يضيع كرة التأهل خاصة فينيسيوس، بالمقابل أتيحت لبنفيكا فرص عديدة في المباراة لم يترجمها رفاق تاديتش على الأقل لهدفين.

فقد أتيحت للفريقين فرصتان خطيرتان، كما سدد كل فريق 4 كرات على مرمى الآخر، مثلما كان بنفيكا الأكثر لمسا للكرة في منطقة جزاء ريال مدريد 30 مقابل 21 لريال مدريد لكن النتيجة النهائية كانت للفريق الإسباني.

تألق الحارس البلجيكي كورتوا والذي كان فارقا في تدخلاته أمام فرص بنفيكا خاصة في الشوط الأول.