أرقام صادمة من اليويفا: عوائد بث الدوري الإنجليزي تعادل الدوريات الأوروبية مجتمعة

كشف التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حول "المالية والاستثمار للأندية الأوروبية"، الصادر صباح اليوم الخميس، عن فجوة اقتصادية هائلة تكرس هيمنة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) على المشهد الكروي، حيث قاربت زيادة عوائد بثه التلفزيوني إجمالي ما حققته بقية الدوريات الأوروبية مجتمعة خلال العقد الأخير.

البريميرليغ قوة مالية عابرة للقارة

أظهرت البيانات أن الأندية الإنجليزية استفادت من قفزة تاريخية في عوائد البث بلغت 1.77 مليار يورو (ما يعادل 1.5 مليار جنيه إسترليني) بين عامي 2014 و2024.

وفي المقابل، بلغ مجموع الزيادة التي حققتها أندية 53 دورياً أوروبياً آخر خلال الفترة نفسها حوالي 1.6 مليار يورو، مما يعكس بوضوح الفارق الشاسع في القيمة السوقية والقدرة على الجذب الجماهيري.

الهيمنة الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا

ولم تتوقف الهيمنة الإنجليزية عند لغة الأرقام، بل امتدت للمستطيل الأخضر؛ حيث قدمت إنجلترا 5 أندية من أصل 8 تأهلت مباشرة لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وانضم نيوكاسل يونايتد إلى قائمة المتأهلين كفريق إنجليزي سادس، بعد فوز عريض على كاراباج بنتيجة (9-3) في مجموع المباراتين بالدور المؤهل.

سوق الانتقالات: مانشستر يونايتد في الصدارة

وعلى صعيد الإنفاق، استعرض التقرير القوائم المالية المدققة للفترة من 2021 إلى 2025، موضحاً أن أندية إنجلترا هي الأكثر إنفاقاً على الصفقات. وتصدر مانشستر يونايتد القائمة بصافي إنفاق بلغ 794 مليون يورو، يليه تشيلسي بـ 754 مليون يورو، ثم أرسنال بـ 675 مليون يورو.

أرقام قياسية مرتقبة

كما رسم التقرير صورة تفاؤلية لمستقبل الكرة الأوروبية من الناحية الربحية، متوقعاً أن تتجاوز الإيرادات الإجمالية للأندية حاجز 30 مليار يورو لأول مرة في عام 2025. ويُعد هذا الرقم قفزة نوعية مقارنة بـ 20 مليار يورو في 2017، و10 مليارات يورو فقط في عام 2007.