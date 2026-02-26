الدولي الجزائري تيطراوي محل صراع 3 أندية من البريميرليغ

تلقى ناديا سندرلاند وليدز يونايتد الناشطين في الدوري الإنجليزي الممتاز دفعة معنوية مهمة في سباق التعاقد مع لاعب الوسط الجزائري ياسين تيطراوي المحترف في نادي شارلوروا البلجيكي، بعد تطورات حديثة تشير إلى تراجع حظوظ وولفرهامبتون في حسم الصفقة المقدرة بنحو 8.9 مليون دولارِ.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سندرلاند إيكو"، فإن هناك قناعة متزايدة داخل أروقة "القطط السوداء" بأن تغير موازين القوى في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز قد يصب في مصلحتها خلال الفترة المقبلة.

لا يتعلق انتقال تيطراوي بالجانب المالي وحده، بل بطبيعة المشروع الرياضي. فممثلو تيطراوي لا يتحمسون لفكرة انتقال موكلهم إلى نادي وولفرهامبتون، في ظل الارتفاع الكبير لاحتمالات هبوطه هذا الموسم.

ويرتدي متوسط الميدان تيطراوي (22 سنة) زي نادي شارلوروا البلجيكي منذ صيف 2024، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2027.

وخاض تيطراوي هذا الموسم 31 مباراة رسمية بزي الفريق البلجيكي، وسجّل 4 أهداف، كما قدم تمريرتَين حاسمتَين.

يعد تيطراوي أحد أبرز المواهب الصاعدة المنحدرة من أكاديمية نادي بارادو الجزائري المعروفة بـ "لاماسيا الجزائر".

كما يُعتبر أصغر لاعب شارك في تاريخ بطولة كأس العرب، حيث مثل الجزائر في نسخة قطر 2021 بعمر 18 عاما و128 يوما، وتوج باللقب مع "الخضر".