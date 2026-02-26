كيف خدع مورينيو الجميع وتابع مباراة ريال مدريد وبنفيكا من الحافلة؟

اختار مدرب بنفيكا البرتغالي جوزيه مورينيو مكانا غريبا لمتابعة مباراة فريقه ضد ريال مدريد في إياب الملحق المؤهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحُرم مورينيو من الجلوس على مقاعد البدلاء في ملعب سانتياغو برنابيو بعد طرده بالبطاقة الحمراء في مواجهة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب "دا لوز"، بسبب احتجاجاته على القرارات التحكيمية.

مورينيو خدع الجميع

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مورينيو خدع وسائل الإعلام والعشرات من مراسليها الذين كانوا يترقبون وصوله إلى المكان الذي تم تخصيصه له في مدرجات ملعب ريال مدريد، وبدلا من ذلك قرر متابعة المباراة من داخل حافلة بنفيكا عبر جهاز لوحي.

وكان من المفترض أن يجلس مورينيو داخل المقصورة رقم 6 الموجودة في الطابق الثامن من ملعب سانتياغو برنابيو، وقد تجمع أكثر من 30 صحفيا في ممر ضيق بانتظار وصوله "لكن بابها ظل مغلقا"، في إشارة من الصحيفة إلى عدم وصول المدرب البرتغالي.

وأوضحت أن هذه المقصورة هي ذاتها التي تابع منها مدرب برشلونة الألماني هانسي فليك، كلاسيكو الدوري ضد ريال مدريد الذي أقيم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وانتهى بفوز "الميرنغي" 2-1.

من جهتها علقت صحيفة "أبولا" البرتغالية على ذلك بالقول "بلغ الاهتمام الإعلامي بمورينيو حدا جعله بطل المشهد ولو للحظات، بدلا من المباراة التي كانت تحسم التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال".

وأضافت "رغم عدم وجود مورينيو فإن الترقب في مدرج الصحافة لاحتمال وصوله ظل موجودا، مع توجيه عشرات الهواتف المحمولة نحو المقصورة الفارغة".

وبلغت الحالة "ذروة العبثية" عندما تدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمنع تصوير مورينيو "الذي لم يظهر في الواقع أصلا، وهكذا كانت عودته محاطة بالكتمان، غير مرئية، وأقرب إلى السرية" على حد تعبير "أبولا".

عودة مورينيو لمدريد

وعاد مورينيو إلى ملعب البرنابيو لأول مرة بعد 4652 يوما من رحيله عن ريال مدريد الذي سبق له تدريبه لـ3 مواسم في الفترة بين عامي 2010 حتى 2013.

ولم تسر عودته كما كان مأمولا بالنسبة له، إذ خسر بنفيكا مجددا وهذه المرة بنتيجة 1-2، ليودع الفريق البرتغالي دوري الأبطال بنتيجة 1-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما ريال مدريد الذي حجز بالفعل بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، فإنه ينتظر القرعة المقررة غدا الجمعة ليتعرف على منافسه التالي في البطولة، التي ستضعه إما في مواجهة جديدة ضد مانشستر سيتي، وإما أخرى أسهل ضد سبورتنغ لشبونة.