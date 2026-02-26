المواجهات المحتملة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أُسدل الستار أمس الأربعاء على منافسات ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، لتكتمل خارطة الأندية المتأهلة إلى ثمن النهائي.

ومع إعلان صافرة النهاية في ملاعب مدريد وباريس وبرغامو، بدأت ملامح "المسارات الثابتة" تفرض واقعاً مثيراً يضع كبار القارة العجوز على شفا مواجهات نارية لا تقبل القسمة على اثنين.

نظام القرعة الجديد

خلافا للأعوام الماضية، يعتمد النظام الجديد الذي سُحب في بداية الموسم على "شجرة مسار" تحدد الخصوم المحتملين بناء على الترتيب في مرحلة الدوري ونتائج الملحق.

هذا النظام وضع أندية مثل ليفربول وتوتنهام في انتظار الفائزين من مواجهات الملحق الأخرى، مما يفتح الباب أمام احتمالات لمواجهات "إنجليزية – إسبانية" أو "ألمانية – إيطالية" في غاية الإثارة.

موعد القرعة والعد التنازلي

تتجه الأنظار صباح يوم الجمعة، 27 فبراير/شباط، إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، حيث ستُجرى القرعة النهائية لتحديد "من سيواجه من" من بين الخيارات المتاحة لكل مسار.

ومن المقرر أن تُقام مباريات ذهاب ثمن النهائي في العاشر والـ11 من مارس/آذار المقبل، على أن تُحسم بطاقات العبور لربع النهائي في لقاءات الإياب يومي 17 و18 من الشهر ذاته.

الفرق المتأهلة رسمياً إلى ثمن النهائي

تأهلت الفرق الثمانية الأولى من مرحلة الدوري مباشرة، وانضمت إليها الفرق الفائزة من الملحق:

المتأهلون مباشرة (المصنفون): أرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، توتنهام، برشلونة، تشلسي، سبورتينغ لشبونة، مانشستر سيتي.

أرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، توتنهام، برشلونة، تشلسي، سبورتينغ لشبونة، مانشستر سيتي. المتأهلون من الملحق: ريال مدريد، باريس سان جيرمان، أتالانتا، أتلتيكو مدريد، نيوكاسل، باير ليفركوزن، بودو/غليمت، وغلطة سراي.

المواجهات المحتملة

بموجب قرعة المسار التي تمت سابقاً، يواجه كل فريق متأهل من الملحق أحد فريقين محددين من الثمانية الأوائل.

المسار الأول: صراع العمالقة

في هذا المسار، يترقب عشاق الكرة مواجهة محتملة قد تكون "نهائياً مبكراً" بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

إعلان

ريال مدريد (المتأهل من الملحق) يواجه إما مانشستر سيتي أو سبورتينغ لشبونة .

(المتأهل من الملحق) يواجه إما أو . بودو/غليمت (المتأهل من الملحق) يواجه إما مانشستر سيتي أو سبورتينغ لشبونة.

المسار الثاني: قمة "كتالونية-باريسية" محتملة

هذا المسار يضع باريس سان جيرمان ونيوكاسل أمام اختبارات إنجليزية وإسبانية صعبة.

باريس سان جيرمان (المتأهل من الملحق) يواجه إما برشلونة أو تشلسي .

(المتأهل من الملحق) يواجه إما أو . نيوكاسل يونايتد (المتأهل من الملحق) يواجه إما برشلونة أو تشلسي.

المسار الثالث: اختبارات القوة لليفربول وتوتنهام

ينتظر قطبا إنجلترا المتأهلين من مواجهات الملحق التي شهدت ندية كبيرة.

أتلتيكو مدريد (المتأهل من الملحق) يواجه إما ليفربول أو توتنهام .

(المتأهل من الملحق) يواجه إما أو . غلطة سراي (المتأهل من الملحق) يواجه إما ليفربول أو توتنهام.

المسار الرابع: مدرسة أرسنال وبايرن ميونخ

سيواجه آرسنال وبايرن ميونخ الفرق التي نجحت في العبور من الملحق الألماني-الإيطالي.