طبيب فرنسي يحسم الجدل حول الهوية الجنسية للملاكمة الجزائرية إيمان خليف

أبدى الطبيب الفرنسي المتخصص فيليب بيليسيه، رأيه العلمي بخصوص بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف والمزاعم التي تلاحقها بشأن هويتها الجنسية.

ونشر الدكتور بيليسيه فيديو عبر حساباته الرسمية أكد فيه بالدليل العلمي أن إيمان خليف أنثى بيولوجيا وليست "متحولة جنسيا" كما روجت بعض الحملات.

ولم ينفِ الطبيب في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية في إنستغرام أن حالة إيمان خليف تتضمن تعقيدات وراثية.

وأبرز بيليسيه أن جين "إس آر واي" (SRY) قد ينتقل أحيانا بين كروموسومي "إكس" (X) و"واي" (Y)، مما يسمح للفرد بامتلاك النمط الظاهري الأنثوي، بينما ينتج بشكل طبيعي هرمونات ذكورية أعلى.

وأكد الطبيب الذي يعمل كجراح تجميل وترميم فرنسي مقيم في باريس، أن إيمان خليف هي رياضية أنثى، ولدت ونشأت كامرأة وليست متحولة جنسيا.

وكشف بيليسيه أن مسيرة خليف تعكس شجاعة كبيرة، إذ كان عليها اتباع بروتوكولات صارمة لتخفيض مستوى التستوستيرون.

إيمان خليف: أنا امرأة ولست عابرة جنسيا

سبق وقالت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إنها مستعدة للامتثال لأي إجراءات تطلب منها للمشاركة في المسابقات، بما في ذلك الخضوع لفحص جيني تحديد الهوية الجنسية، شريطة أن تجرى هذه الاختبارات تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الاتحاد العالمي للملاكمة، الذي سيشرف على منافسات الملاكمة في أولمبياد لوس أنجلوس عام 2028 بعد حصوله على اعتراف مؤقت من اللجنة الأولمبية الدولية، عن فرض اختبارات إلزامية لتحديد الهوية الجنسية على جميع الملاكمات المشاركات في مسابقاته.

وكانت إيمان قد فازت بالميدالية الذهبية في وزن الوسط للسيدات خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس عام 2024، وسط جدل واسع حول هويتها الجنسية وأهليتها للمشاركة، بعد أن استبعدها الاتحاد الدولي للملاكمة من بطولة العالم عام 2023 في أعقاب اختبارات بهذا الشأن.