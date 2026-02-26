قائدة المنتخب الأمريكي لهوكي الجليد ترد على مزحة ترمب "غير اللائقة"

أعربت هيلاري نايت قائدة فريق الهوكي الأمريكي للسيدات المتوجات بذهبية أولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوي، عن أسفها لأن "المزحة غير اللائقة" التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب طغت على إنجازات الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الأخيرة.

ونال منتخب الرجال الأمريكي للهوكي على الجليد المتوج بالذهب أيضا، دعوة تكريمية من ترمب لحضور خطابه السنوي أمام الكونغرس عن حالة الاتحاد.

مزحة ترمب "غير اللائقة"

وفي مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، سُمع ترمب خلال مكالمة هاتفية وهو يتحدث مع فريق الرجال، يدعوهم لحضور الخطاب قبل أن يقول "علينا أن نحضر فريق السيدات، أتعلمون ذلك؟"، ما أثار موجة من الضحك بين اللاعبين.

وقالت نايت الحاصلة على خمس ميداليات أولمبية، في تصريحاتها لقناة "أي أس بي أن": "اعتقدت أنها كانت نوعا من المزحة غير اللائقة، وللأسف، هذا الأمر يطغى على الكثير من النجاحات، نجاح النساء في الألعاب الأولمبية، ورفعهن علم الولايات المتحدة، وتحقيقهن إنجازات مذهلة والفوز بالميداليات الذهبية".

وأضافت عن الانتقادات التي تعرّض لها اللاعبون على خلفية ردة فعلهم الضاحكة على تعليق ترمب "أعتقد أن هناك مستوى حقيقي من الدعم والاحترام بين الفريقين. وأظن أن هذا الأمر يتم تجاوزه بسبب هفوة سريعة".

وتابعت "أعتقد أن اللاعبين الرجال كانوا في موقف صعب، لذلك أرى أنه من المؤسف أن هذه القصة والرواية قد تضخمت إلى حد ما وأطغت على ذلك التواصل الحقيقي والاهتمام المتبادل بين اللاعبين وتشجيعهم لبعضهم البعض".

المنتخب الأمريكي للسيدات رفض حضور خطاب ترمب

وكان المنتخب النسائي قد رفض حضور خطاب ترمب السنوي في واشنطن، فيما أوضح الاتحاد الأمريكي لهوكي الجليد أن اللاعبات لديهن التزامات مسبقة تمنعهن من الحضور.

وقبل التوجه إلى مبنى الكابيتول، استُقبل فريق الرجال بحفاوة بالغة من قبل ترمب في البيت الأبيض.

لكن لم يحضر هذا الاستقبال خمسة أعضاء على الأقل من الفريق، وتوجهوا مباشرة إلى فرقهم في دوري الهوكي الوطني (أن إيتش أل).

وكانت نايت قد سجلت هدف التعادل أمام كندا في الدقيقتين الأخيرتين من الوقت الأصلي للمباراة النهائية، قبل أن تُسجّل ميغان كيلر هدف الفوز بعد التمديد.

وأحرزت نايت (36 عاما) التي أعلنت العام الماضي أن دورة ميلانو-كورتينا ستكون الأخيرة لها، ميداليتها الذهبية الثانية. كما أن أهدافها الـ15 الأولمبية هي الأعلى في تاريخ اللاعبين الأمريكيين عند الجنسين.

وقالت نايت لقناة "إي أس بي أن" إن الجدل الذي اندلع يمكن أن يكون "نقطة تعلم مهمة جدا، لتسليط الضوء على الطريقة التي نتحدث بها عن النساء، ليس فقط في الرياضة بل في مختلف الصناعات".

وأضافت "النساء لسن أقل شأنا، ولا ينبغي أن تطغى إنجازاتهن على أي شيء سوى عظمة ما يحققنه".