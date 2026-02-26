صورة مسربة تظهر "إرث" محمد صلاح مع ليفربول

أشعل النجم المجري ميلوش كيركيزالمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة عبر حسابه، منح من خلالها الجماهير لمحة نادرة من داخل منزل أسطورة "الريدز" وتحديدا خزانة جوائز اللاعب المصري محمد صلاح.

الصورة أظهرت خزانة صلاح مليئة بالجوائز المرموقة التي حصدها خلال مسيرته، مثل جوائز الحذاء الذهبي وجوائز لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، لكن جماهير ليفربول لاحظت تفصيلا آخر لافتا عبر انعكاس الزجاج وهو بطاقات تصنيف خاصة بلعبة "فيفا" و"إي إيه سبورتس"، التي يحصل عليها اللاعبون عند التتويج بجائزة لاعب الشهر أو اختيارهم ضمن فريق العام.

اللقطة سرعان ما انتشرت على منصات التواصل، واعتبرها المشجعون دليلا إضافيا على المكانة الاستثنائية التي وصل إليها صلاح، والإرث الكبير الذي صنعه مع ليفربول منذ انضمامه إلى النادي عام 2017.

يبدو أن هناك علاقة ودية وثيقة تجمع بين محمد صلاح وزميله ميلوش كيركيز، حيث نشر صلاح صورة لزميله وهو يتناول الطعام بشهية، وعلق عليها كيركيز قائلاً: "يبدو وكأنه أول يوم من رمضان بالنسبة لي".