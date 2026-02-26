لاعب أمريكي يفلت من عقوبة الإعدام في إندونيسيا

أفلت لاعب السلة الأمريكي غاريد شو من عقوبة الإعدام في إندونيسيا، بعد حصوله على حكم قضائي مخفف يتعلق بقضية مخدرات.

واعتقل شو (36 عاما) في مايو/أيار من العام الماضي، بعدما استلم طردا مستوردا يحتوي على 123 قطعة حلوى جيلاتينية من القنب، يستخدمها لتخفيف أعراض داء كرون (مرض التهابي مزمن في الأمعاء يؤثر في الجهاز الهضمي)، الذي يعاني منه.

ويصنف القنب في إندونيسيا ضمن فئة المخدرات، رغم أنه قانوني للاستخدام الطبي في دول عديدة من أوروبا وأمريكا الشمالية.

وسنت إندونيسيا قوانين هي الأكثر صرامة في العالم فيما يتعلق بالمخدرات، ما يعني أن شو كان يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام، لكن من حسن حظه فقد أدانته المحكمة بالحيازة وبرأته من تهمة الاتجار وبالتالي حصل على حكم مخفف، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

وحكمت المحكمة على شو – لاعب فريق براويرا باندونغ الإندونيسي الذي فاز معه بالدوري المحلي عام 2023، في ديسمبر/كانون الأول الماضي – بالسجن 26 شهرا تشمل المدة منذ اعتقاله في مايو/أيار من العام نفسه بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وقالت الصحيفة إنه بهذا الحكم "نجا شو من عقوبة الإعدام، لكن حالته الصحية ما زالت في تدهور مستمر".

وقال شو أثناء مكالمة هاتفية أجرتها معه الصحيفة من سجنه في غرب جاكرتا "أتمنى لو أستطيع العودة إلى الماضي وتغيير أفعالي، لكن الآن أشعر بارتياح كبير لنجاتي من عقوبة الإعدام".

وتحسنت ظروف اعتقال شو مؤخرا بعد تدخل مباشر من السفارة الأمريكية في إندونيسيا، إذ يتشارك الآن الزنزانة الحالية مع 4 أشخاص بعد أن كان شريكا في زنزانة سابقة مع 12 نزيلا.

وخضع شو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتقييم طبي خلص إلى أنه يعاني من آلام في البطن، وفقر دم خفيف، وأنه مصاب ببكتيريا الإشريكية القولونية التي قد تسبب الإسهال والنزيف والحمى، كما تبين أنه كان مصاب سابقا بالتهاب القولون التقرحي.

وينتظر شو حاليا دخول المستشفى لإجراء 3 فحوص أوصى بها الأطباء، تشمل تنظير القولون وفحص الأمعاء بالموجات فوق الصوتية.