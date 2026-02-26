كابيلو يحدد مشاكل الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا

يرى المدرب الإيطالي السابق فابيو كابيلو أن أندية الدوري الإيطالي "غير معتادة" على اللعب بوتيرة عالية محليا، لذا فهي تعاني في دوري أبطال أوروبا، وقال: "من الصعب أن تكون خطيرة".

وخرج إنتر ميلان، متصدر ترتيب الدوري الإيطالي، من تصفيات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، بعد خسارته 2-1 على أرضه أمام بودو/غليمت النرويجي.

وكان فريق إنتر ميلان قد تعرض للهزيمة 3-1 في النرويج الأسبوع الماضي.

حلل كابيلو، المدرب السابق لميلان ويوفنتوس وروما والفائز بدوري أبطال أوروبا 1993-1994 مع الروسونيري، قضايا الأندية الإيطالية في أوروبا خلال برنامج ما بعد المباراة على قناة سكاي سبورت إيطاليا يوم الثلاثاء.

وأوضح: "تلعب الفرق الإيطالية بوتيرة بطيئة. وعندما تواجه فرقا تلعب بأسلوب الضغط والركض، فإنها لا تمتلك الجودة المطلوبة، وليست معتادة على اللعب بوتيرة عالية، وترتكب الأخطاء".

وتابع كابيلو: "لسنا معتادين على اللعب الهجومي السريع. نلعب بوتيرة بطيئة، للأسف لذلك يصعب أن نكون خطيرين".

تم إقصاء نابولي من مرحلة الدوري ويوفنتوس وإنتر ميلان من الملحق بينما نجح أتالانتا في التأهل إلى ثمن النهائي لكنه يواجه مهمة صعبة في المستقبل.

ولا يزال فريقا بولونيا وروما يشاركان في الدوري الأوروبي، بينما فيورنتينا هو الممثل الوحيد للدوري الإيطالي في دوري المؤتمر.