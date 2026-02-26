رياضة|أبطال أوروبا|إيطاليا

كابيلو يحدد مشاكل الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا

TURIN, ITALY - FEBRUARY 25: Edon Zhegrova of Juventus FC reacts after Galatasaray A.S. won on aggregate at the end of the UEFA Champions League 2025/26 Knockout Play-off Second Leg match between Juventus and Galatasaray A.S. at Juventus Stadium on February 25, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)
يوفنتوس غادر المحلق المؤهل لدوري أبطال أوروبا على يد غلطة سراي (غيتي)
Published On 26/2/2026

حفظ

يرى المدرب الإيطالي السابق فابيو كابيلو أن أندية الدوري الإيطالي "غير معتادة" على اللعب بوتيرة عالية محليا، لذا فهي تعاني في دوري أبطال أوروبا، وقال: "من الصعب أن تكون خطيرة".

وخرج إنتر ميلان، متصدر ترتيب الدوري الإيطالي، من تصفيات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، بعد خسارته 2-1 على أرضه أمام بودو/غليمت النرويجي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وكان فريق إنتر ميلان قد تعرض للهزيمة 3-1 في النرويج الأسبوع الماضي.

حلل كابيلو، المدرب السابق لميلان ويوفنتوس وروما والفائز بدوري أبطال أوروبا 1993-1994 مع الروسونيري، قضايا الأندية الإيطالية في أوروبا خلال برنامج ما بعد المباراة على قناة سكاي سبورت إيطاليا يوم الثلاثاء.

وأوضح: "تلعب الفرق الإيطالية بوتيرة بطيئة. وعندما تواجه فرقا تلعب بأسلوب الضغط والركض، فإنها لا تمتلك الجودة المطلوبة، وليست معتادة على اللعب بوتيرة عالية، وترتكب الأخطاء".

وتابع كابيلو: "لسنا معتادين على اللعب الهجومي السريع. نلعب بوتيرة بطيئة، للأسف لذلك يصعب أن نكون خطيرين".

تم إقصاء نابولي من مرحلة الدوري ويوفنتوس وإنتر ميلان من الملحق بينما نجح أتالانتا في التأهل إلى ثمن النهائي لكنه يواجه مهمة صعبة في المستقبل.

ولا يزال فريقا بولونيا وروما يشاركان في الدوري الأوروبي، بينما فيورنتينا هو الممثل الوحيد للدوري الإيطالي في دوري المؤتمر.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان