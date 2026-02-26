بالفيديو.. قفزة انتحارية لمغامر فرنسي من جبل ارتفاعه 2000 متر في عُمان

في مشهد يحبس الأنفاس يمزج بين جرأة الإنسان وعظمة الطبيعة العمانية، وثق المصور العماني محمد الخاطري مساء أمس الأربعاء، لحظات استثنائية لمغامر فرنسي وهو يحلق في سماء ولاية الرستاق، منطلقاً من قمة "الجبل الغربي" الشاهقة.

تحليق حر من قمة الـ 2000 متر

المقاطع التي نشرها الخاطري عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، أظهرت اللحظات الحاسمة التي قفز فيها المغامر من ارتفاع شاهق يصل إلى 2000 متر فوق مستوى سطح البحر في وادي السحتن. وبمهارة فائقة، شق المغامر الفرنسي طريقه عبر المنحدرات الجبلية الوعرة، قبل أن يهبط بسلام في قرية "الجو" الرابطة في أسفل الوادي.

خبرة عالمية في سماء سلطنة عمان

وأشار الخاطري في تعليقه على الفيديو، إلى أن هذا المغامر ليس هاوياً، بل يمتلك سيرة ذاتية حافلة في عالم القفز الحر، حيث نفذ أكثر من 6 آلاف قفزة في وجهات عالمية مختلفة، وهو ما جعل من اختياره لسلطنة عمان تأكيداً على المكانة التي باتت تحتلها جبال السلطنة كوجهة عالمية لسياحة المغامرات.

وأثار التباين المذهل بين لون الجبال الصلدة وخفة المظلة وهي تنساب في الهواء بعد القفزة الانتحارية، أثار تفاعلاً واسعاً من رواد التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بجمال التضاريس العمانية وقدرتها على استضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية الخطيرة والمثيرة.