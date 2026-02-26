سان جيرمان وأتالانتا وغلطة سراي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تعادل باريس سان جيرمان مع ضيفه موناكو بنتيجة 2-2 ليؤكد تأهله لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء.

تقدم موناكو بهدف ماغنيس أكليوش في الدقيقة 45 من المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، ورد باريس حامل اللقب بهدفي ماركينيوس وخفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقتين 60 و66.

ولكن فريق الإمارة تعادل بهدف ثان سجله جوردان تيزي في الدقيقة 91، لينتهي اللقاء بهذه النتيجة، ولكن الفريق الباريسي تأهل بفضل الفوز

ذهابا خارج ملعبه بنتيجة 3-2، ليتفوق حامل اللقب بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين.

أتالانتا يتخطى بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

عاد فريق أتالانتا الإيطالي من بعيد ليحجز مقعده في ثمن النهائي، بفوزه المثير على بوروسيا دورتموند برباعية لهدف، أمس الأربعاء، على ملعب نيو بالانس أرينا ببرغامو، في إياب ملحق التصفيات.

وعوض الفريق الإيطالي خسارته في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي بهدفين دون رد، على ملعب سيغنال إيدونا بارك، ليتأهل بأفضلية مجموع المباراتين بنتيجة 4-3.

بداية المباراة جاءت مثالية للفريق الإيطالي الذي تقدم بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عبر مهاجمه جانلوكا سكاماكا، قبل أن يضاعف دافيدي زاباكوستا، النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 45، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أضاف الكرواتي ماريو بازاليتش الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 57 برأسية بعد تمريرة عرضية متقنة من الهولندي مارتن دي رون.

وأشعل كريم أدييمي، أجواء اللقاء بتسجيل هدف تقليص الفارق لدورتموند في الدقيقة 75، بتسديدة قوية مقوسة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، ليعيد المباراة لنقطة الصفر.

لكن الصربي لازار ساماردزيتش نجح في منح أتالانتا التأهل بتسجيل الهدف الرابع لأتالانتا في الدقيقة 8+90 من ركلة جزاء، بعد تدخل قوي من الجزائري رامي بن سبعيني ضد المونتينيغري نيكولا كرستوفيتش، ليحصل بعدها على البطاقة الحمراء للإنذار الثاني.

بهذه النتيجة، تنتظر أتالانتا مواجهة صعبة في الدور ثمن النهائي في مواجهة أحد فريقي أرسنال الإنجليزي أو بايرن ميونخ الألماني.

يوفنتوس يودع البطولة

ودع يوفنتوس الإيطالي منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد فشله في التأهل إلى دور الـ16، بخسارة إجمالية أمام غلطة سراي التركي بنتيجة 5-7.

وفاز يوفنتوس على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 3-2، لكنه كان قد خسر في مباراة الذهاب 2-5 ليودع البطولة مبكرا، ويلحق بمواطنه إنتر ميلان الذي خسر ذهابا وإيابا أمام بودو/غليمت النرويجي.

سجل مانويل لوكاتيلي هدف تقدم يوفنتوس من ركلة جزاء في الدقيقة 37، وأضاف فيديريكو غاتي الهدف الثاني في الدقيقة 70، ثم سجل الأمريكي وستون مكيني الهدف الثالث في الدقيقة 82.

ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي بعد التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 5-5، ليسجل الفريق الضيف غلطة سراي هدفين الأول عن طريق النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 105، والثاني بتوقيع باريش يلماز في الدقيقة 119.