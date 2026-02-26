رونالدو يستحوذ على نسبة من ملكية نادي ألميريا الإسباني

استحوذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على 25% من نادي ألميريا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، وفقا لما أعلن اليوم الخميس في خطوة جديدة ضمن مسار تنويع استثماراته.

وتعكس هذه العملية "طموح" اللاعب في "الانخراط في مساهمات الأندية الكروية المحترفة"، وفق بيان لم يحدد التفاصيل المالية للصفقة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ريال مدريد يبحث عن خليفة الحارس كورتوا

ريال مدريد يبحث عن خليفة الحارس كورتوا list 2 of 2 المصري عمر مرموش يتصدر أغلفة صحف برشلونة end of list

رونالدو يستحوذ على نسبة من ملكية ألميريا

وجرت عملية التملك عبر شركته الاستثمارية الجديدة المخصصة للقطاع الرياضي "سي آر سفن سبورتس إنفستمنت"، التي أنشئت حديثا بهدف تجميع استثماراته في قطاع الرياضة.

وقال رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات: "أتطلع إلى العمل مع الفريق الإداري لدعم المرحلة المقبلة من تطوير النادي".

وأضاف في بيان نشره نادي ألميريا: "منذ وقت طويل، كان طموحي الإسهام في كرة القدم خارج حدود الملعب. نادي ألميريا يتمتع بقاعدة صلبة وإمكانات نمو واضحة".

من جهته، رحب رئيس النادي السعودي محمد الخريجي بانضمام مهاجم ريال مدريد السابق، معتبرا أنه يدرك "القدرات" الكامنة في المشروع.

وأضاف: "نحن سعداء للغاية باختيار كريستيانو لنادينا للاستثمار فيه. يعتبر أفضل لاعب في التاريخ، ويعرف كرة القدم الإسبانية جيدا، ويدرك الإمكانات التي نعمل على بنائها هنا، سواء على مستوى الفريق الأول أو أكاديمية الناشئين".

استثمارات رونالدو

ويواصل رونالدو الذي يلعب حاليا مع النصر السعودي، التحضير لمستقبله عبر توسيع محفظته الاستثمارية في قطاعات ينشط فيها مسبقا، مثل الفنادق والصحة والرفاهية والإعلام.

ويبلغ المهاجم البرتغالي 41 عاما، ومن المتوقع أن يشارك الصيف المقبل في كأس العالم السادسة له، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وقد سبق أن أعلن أن نسخة 2026 ستكون الأخيرة في مسيرته.ض