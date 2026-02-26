أخرهم رونالدو.. مشاهير كرة قدم يمتلكون أندية

شهد عالم كرة القدم خلال العقدين الأخيرين تحولا لافتا في عقلية اللاعبين؛ فلم يعد النجم الكروي يكتفي بتوقيع عقد ضخم أو انتظار الاعتزال لبدء مشروع صغير، بل بات الاستثمار جزءًا أساسيا من مسيرته المهنية، وخيارا استراتيجيا لحماية الثروة وبناء النفوذ بعد نهاية العمر الرياضي.

ومع الارتفاع الهائل في الرواتب وحقوق الصورة والرعاية، أدرك اللاعبون مبكرًا أن كرة القدم مهنة قصيرة الأجل، وأن الإصابات أو تراجع المستوى قد تُنهي كل شيء فجأة. لذلك، بدأ عدد منهم في الاستثمار في ملكية أندية كرة القدم.

فيما يلي قائمة نجوم يمتلكون أندية كروية:

البرتغالي كريستيانو رونالدو: ألميريا الإسباني

البرازيلي فينيسيوس جونيور: إف سي ألفيركا (دوري الدرجة الثانية البرتغالي).

البرازيلي داني ألفيش: سبورتنغ كلوب دي ساو جواو دي فير (دوري الدرجة الثالثة البرتغالي).

البلجيكي تيبو كورتوا: نادي لومان (الدرجة الثانية الفرنسي).

الإنجليزي ديفيد بيكهام: إنتر ميامي الأميركي.

الفرنسي ديدييه دروغبا: نادي فونيكس رايسينغ (دوري الدرجة الثانية الأميركي).

الفرنسي نغولو كانتي: رويال إكسلسيور فيرتون (الدرجة الأولى البلجيكي).

الإيطالي باولو مالديني: نادي ميامي (دوري الدرجة الثانية الأميركي).

البرازيلي رونالدو نازاريو: ريال بلد الوليد (الدوري الإسباني).

الإسباني جيرارد بيكيه: إف سي أندورا ادي أندورا (دوري الدرجة الثانية الإسباني).

الإنجليزي جيمي فاردي: نادي روتشستر نيويورك لكرة القدم.

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: هاماربي (الدوري السويدي الممتاز).

الفرنسي كيليان مبابي: إس إم كاين (دوري الدرجة الثانية الفرنسي).