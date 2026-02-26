هل يستطيع رونالدو مستقبلا اللعب مع ناديه ألميريا؟

أثار إعلان امتلاك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نسبة 25%من أسهم نادي ألميريا جدلا واسعا في الأوساط الرياضية الإسبانية، وطرح سؤالا مباشرا: هل يمكن لرونالدو أن يلعب مستقبلا بقميص النادي الذي يملك جزءا من أسهمه؟

وتنص التعديلات المدرجة في لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ فبراير/شباط 2025، إلى جانب مقتضيات قانون الرياضة الصادر عن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، على منع أي علاقة تجارية مباشرة بين لاعب نشط والمسابقات التي يشارك فيها داخل البلاد.

وتهدف هذه القواعد إلى تجنب تضارب المصالح وضمان نزاهة المنافسة. وبموجبها، فإن امتلاك لاعب محترف حصة في نادي يخضع لتنظيم المسابقة ذاتها قد يشكل تعارضا قانونيا يمنعه من التسجيل والمشاركة في البطولة.

"قانون مناهض لبيكيه"

تعود جذور هذه التعديلات إلى الجدل الذي أثير قبل سنوات بشأن جيرارد بيكيه، اللاعب السابق في نادي برشلونة، بعدما توسطت إحدى شركاته في اتفاق مع الاتحاد الإسباني لنقل بطولة كأس السوبر الإسباني إلى السعودية.

وأثيرت حينها شبهات تضارب مصالح، خاصة أن بيكيه كان لاعبا نشطا وقت إبرام الاتفاق مع الاتحاد الذي كان يرأسه آنذاك لويس روبياليس. وعلى إثر ذلك، أُدخلت تعديلات تنظيمية شددت القيود على العلاقات التجارية للاعبين مع الجهات المنظمة للمسابقات.

هل الباب مغلق أمام رونالدو؟

رونالدو، المرتبط بعقد مع نادي النصر السعودي حتى يونيو/حزيران 2027، دخل عالم الاستثمار الرياضي قبل إسدال الستار على مسيرته الاحترافية، وهو ما يضعه أمام إشكال قانوني محتمل إذا رغب بالعودة إلى الملاعب الإسبانية لاعبا.

في ظل اللوائح الحالية، تبدو إمكانية لعب رونالدو في الدوري الإسباني بقميص ألميريا مستبعدة طالما ظل لاعبا نشطا ومالكا لحصة في النادي. أما إذا اعتزل رسميا قبل أي خطوة مماثلة، فقد تتغير المعادلة القانونية.

وبين الاستثمار والاحتراف، يجد رونالدو نفسه أمام معادلة دقيقة تحكمها نصوص قانونية صريحة، تجعل من عودته المحتملة إلى الملاعب الإسبانية بقميص ناديه أمرا معقدا في الوقت الراهن.