موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق كرة القدم الإثارة الحقيقية لبطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 205-2026، حيث يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإجراء مراسم قرعة ثمن النهائي (دور الـ16) للبطولة، وذلك يوم الجمعة 27 فبراير/شباط الجاري.
وتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، بينما خاضت الفرق أصحاب المراكز من 9-24 الملحق المكمل للتأهيل إلى الدور التالي.
الفرق المتأهلة لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا:
حجزت 8 أندية مقاعدها مباشرة هي:
- آرسنال
- بايرن ميونخ
- ليفربول
- توتنهام هوتسبير
- برشلونة
- تشيلسي
- سبورتينغ لشبونة
- مانشستر سيتي
كما تأهل عبر الملحق 8 فرق:
- أتلتيكو مدريد
- نيوكاسل يونايتد
- بودو غليمت
- بايرن ليفركوزن
- ريال مدريد
- غلطة سراي
- أتلانتا
- باريس سان جيرمان
موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026
سيتم إجراء قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، يوم الجمعة 27 فبراير/شباط الجاري.
وتبدأ القرعة في الثانية (14:00) ظهرا بتوقيت السعودية وقطر، الواحدة (13:00) ظهرا بتوقيت مصر، و12:00 بتوقيت كل من تونس والمغرب والجزائر.
القنوات الناقلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
يتم بث قرعة الملحق عبر قناة:
- beIN Sports News
كما يمكنكم متابعة تفاصيل القرعة لحظة بلحظة على موقع الجزيرة نت.
مواعيد مباريات دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2025-202610
11 مارس/آذار 2026 مباريات الذهاب.
17-18 مارس/آذار 2026 مباريات الإياب.
مواعيد مباريات دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2025-20267
8 أبريل/نيسان 2026 مباريات الذهاب.
14-15 أبريل/نيسان 2026 مباريات الإياب.
مواعيد مباريات دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2025-202628
29 أبريل/نيسان 2026 مباريات الذهاب.
5-6 مايو/أيار 2026 مباريات الإياب.