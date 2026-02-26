موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم الإثارة الحقيقية لبطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 205-2026، حيث يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإجراء مراسم قرعة ثمن النهائي (دور الـ16) للبطولة، وذلك يوم الجمعة 27 فبراير/شباط الجاري.

وتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، بينما خاضت الفرق أصحاب المراكز من 9-24 الملحق المكمل للتأهيل إلى الدور التالي.

الفرق المتأهلة لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا:

حجزت 8 أندية مقاعدها مباشرة هي:

آرسنال

بايرن ميونخ

ليفربول

توتنهام هوتسبير

برشلونة

تشيلسي

سبورتينغ لشبونة

مانشستر سيتي

كما تأهل عبر الملحق 8 فرق:

أتلتيكو مدريد

نيوكاسل يونايتد

بودو غليمت

بايرن ليفركوزن

ريال مدريد

غلطة سراي

أتلانتا

باريس سان جيرمان

موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

سيتم إجراء قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، يوم الجمعة 27 فبراير/شباط الجاري.

وتبدأ القرعة في الثانية (14:00) ظهرا بتوقيت السعودية وقطر، الواحدة (13:00) ظهرا بتوقيت مصر، و12:00 بتوقيت كل من تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

يتم بث قرعة الملحق عبر قناة:

beIN Sports News

كما يمكنكم متابعة تفاصيل القرعة لحظة بلحظة على موقع الجزيرة نت.

مواعيد مباريات دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

11 مارس/آذار 2026 مباريات الذهاب.

17-18 مارس/آذار 2026 مباريات الإياب.

مواعيد مباريات دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

8 أبريل/نيسان 2026 مباريات الذهاب.

14-15 أبريل/نيسان 2026 مباريات الإياب.

مواعيد مباريات دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

29 أبريل/نيسان 2026 مباريات الذهاب.

5-6 مايو/أيار 2026 مباريات الإياب.

النهائي يوم 30 مايو/أيار على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست المجر.