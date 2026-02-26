جماهير سان جيرمان تدعم حكيمي في المدرجات

أعلنت جماهير باريس سان جيرمان دعمها للمدافع المغربي أشرف حكيمي، خلال مباراة الفريق أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد يوم من قرار قضائي بإحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب.

ورفعت جماهير المدرج الجنوبي في ملعب حديقة الأمراء لافتة كُتب عليها "أشرف.. دعم كامل"، كما ردّدت اسم اللاعب وصفّقت له عند إعلان التشكيلة وأثناء مجريات اللقاء.

مدرب الفريق لويس إنريكي، أشرك حكيمي في التشكيلة الأساسية، وقال في مؤتمر صحفي سابق إن القضية "بين يدي العدالة"، دون إضافة تفاصيل.

ومنذ بدء التحقيقات في القضية، أكد النادي الباريسي دعمه للاعبه، مشددًا على احترام مبدأ قرينة البراءة، فيما لم يصدر تعليق رسمي جديد عقب قرار الإحالة إلى المحاكمة.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، حين توجّهت الشابة إلى مركز للشرطة في فال دو مارن وأبلغت عن الواقعة دون تقديم شكوى رسمية، قبل أن تُفتح تحقيقات أولية انتهت بقرار الإحالة إلى المحاكمة، على أن يُحدد موعدها لاحقًا.