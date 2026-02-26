رياضة|تنس|الولايات المتحدة الأميركية

غرفة الغضب.. حل مبتكر يحفظ خصوصية لاعبات التنس

LONDON, ENGLAND - JULY 15: Ons Jabeur of Tunisia looks dejected following defeat in the Women's Singles Final against Marketa Vondrousova of Czech Republic on day thirteen of The Championships Wimbledon 2023 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 15, 2023 in London, England. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)
لاعبة التنس التونسية أنس جابر (غيتي)
Published On 26/2/2026

حفظ

أعلنت بطولة أوستن المفتوحة لمحترفات التنس في تكساس الأمريكية عن تخصيص "غرفة الغضب" التي تتيح للاعبات التنفيس عن إحباطهن بعيدا عن الكاميرات، وذلك بعد الجدل الذي أثارته نوبة الغضب التي انتابت كوكو جوف الشهر الماضي في بطولة أستراليا المفتوحة، حين حطمت مضربها أمام عدسات البث المباشر.

فبعد دقائق من خسارتها في دور الثمانية أمام إيلينا سفيتولينا في ملبورن بارك، وفي مباراة لم تتجاوز 59 دقيقة، توجهت اللاعبة الأمريكية إلى طرف الملعب وبدأت في تحطيم مضربها مرارا على الأرض، دون أن تدرك أن اللقطات كانت تُبث مباشرة للمشاهدين حول العالم.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ونشرت البطولة، وهي من فئة 250 نقطة، عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي "نقدم لكم غرفة الغضب في بطولة أوستن المفتوحة – الأولى من نوعها – حيث يمكن للاعبات التعبير عن إحباطهن أو عواطفهن في خصوصية تامة، داخل مساحة آمنة وخالية من الكاميرات".

وتضمن المنشور أيضا لافتة كتب عليها "لا تبتسمي" إلى جانب مضرب مكسور.

ورغم أن ردود الفعل عبر الإنترنت جاءت إيجابية في معظمها، تساءل البعض عما إذا كانت هذه الغرفة قد تشجع اللاعبات على اللجوء إلى التعبير الجسدي عن الغضب بشكل أكبر.

وكان نوفاك ديوكوفيتش وإيجا شيانتيك من بين أبرز النجوم الذين دعوا إلى توفير مزيد من الخصوصية للاعبين واللاعبات.

المصدر: الجزيرة + رويترز

إعلان