بعد إهانته لمبابي.. تشيلافيرت يعيد خلافا قديما بين كورتوا ودي بروين إلى الواجهة

ردّ الحارس الباراغواياني السابق خوسيه لويس تشيلافيرت بحدة على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، مؤكدا أن الحديث عن القيم لا ينبغي أن يكون انتقائيا.

وفي مداخلة إذاعية، صعّد تشيلافيرت لهجته، بعد أن وصف كورتوا دفاع الحارس الباراغوياني في وقت سابق عن لاعب بنفيكا جاينلوكا بريستياني بـ"المؤسفة".

واستحضر تشيلافيرت واقعة قديمة مرتبطة بكورتوا وزميله السابق في المنتخب البلجيكي كيفين دي بروين، في إشارة إلى قضية شخصية أثارت جدلاً واسعاً وأبعدت كورتوا لفترة عن أجواء المنتخب.

وأكد تشيلافيرت أن الحديث عن "قيم عالم اليوم" لا ينبغي أن يكون انتقائيا، مشيرا إلى أن فينيسيوس ومبابي وجها إهانات لفظية إلى بريستياني خلال اللقاء، معتبرا أن الهجوم لا يجب أن يكون من طرف واحد.

وتعود جذور المشكلة بين كيفين دي بروين وتيبو كورتوا إلى عام 2012، وتُعرف بواحدة من أشهر قضايا "الخيانة" في عالم كرة القدم، حيث خانت كارولين لينين (صديقة دي بروين آنذاك) اللاعب مع زميله في المنتخب كورتوا أثناء تواجد الأخير في مدريد.

وتسببت الواقعة في قطيعة شخصية استمرت لسنوات، حيث ذكر دي بروين في سيرته الذاتية أنه لم يصدق ما فعله كورتوا، لكنه اختار الاستمرار في العمل معه باحترافية من أجل مصلحة المنتخب البلجيكي.

تشيلافيرت يهاجم مبابي بتصريحات مهينة

وليس كورتوا أول ضحايا تصريحات الحارس الباراغوياني، حيث سبق وأطلق تصريحات مثيرة للجدل هاجم فيها النجم الفرنسي كيليان مبابي، على خلفية دفاع الأخير عن زميله في ريال مدريد، فينيسيوس جونيور.

وفي تصريحات أدلى بها لإذاعة "راديو ريفادافيا"، وجه تشيلافيرت انتقادات حادة لمبابي، الذي كان قد دافع عن فينيسيوس وأكد تعرضه لإهانات عنصرية متكررة.

وقال تشيلافيرت إن "مبابي يتحدث عن القيم وما إلى ذلك، لكنه يعيش مع متحولة جنسيًا. هذا ليس طبيعيًا. لكل شخص حرية التصرف في حياته، لكن ليس من الطبيعي أن يعيش رجل مع متحولة جنسيًا. أفضل ما يمكن أن يكون بجانبك هو امرأة."

وكان مبابي قال للصحفيين عقب مواجهة بنفيكا، "علينا أن نكون قدوة لكل الأطفال الذين يشاهدوننا في منازلهم. ما حدث اليوم أمر غير مقبول، فالعالم يراقبنا. عندما يتصرف شخص ما بهذه الطريقة، يجب أن نرفع صوتنا ونشجب هذا التصرف. ليس لدي أي شيء ضد بنفيكا أو النادي أو جماهيره أو مدربه. لكن يجب فعل شيء ما".