شاهد.. تحية نازية في البرنابيو تفجر غضب لاعب ريال مدريد

طرد طاقم الأمن التابع لريال مدريد أحد مشجعي النادي الملكي من مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو بعد أدائه تحية نازية، قبل مباراة الفريق أمس الأربعاء ضد بنفيكا، في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

تحية نازية في ملعب سانتياغو برنابيو

ورصدت كاميرات البث المباشر مشجعا وهو يؤدي التحية النازية قبل بداية المباراة، وتمكن أفراد الأمن على الفور من تحديد هوية المشجع، وإخراجه من المدرجات بتعليمات من إدارة ريال مدريد.

ونشر ريال مدريد بيانا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أكد فيه الحادثة وأدان في الوقت ذاته أي مظاهر كراهية أو عنصرية أو عنف، مشددا على التزامه التام بقيم الاحترام والتعايش.

وقال "الميرنغي" في بيانه: "يعلن ريال مدريد أنه طلب بشكل عاجل من لجنة الانضباط في النادي بدء إجراء فوري لطرد العضو الذي ظهر في البث المباشر على شاشات التلفزيون وهو يؤدي التحية النازية من مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، وذلك قبل لحظات من انطلاق مباراة ريال مدريد وبنفيكا".

وأضاف: "تمكن أفراد أمن النادي من تحديد هوية هذا العضو فور ظهوره في البث، وتم طرده مباشرة من الملعب".

كورتوا غاضب

وبدا حارس مرمى ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا غاضبا من تصرف المشجع، وطالب بضرورة اتخاذ عقوبات من شأنها أن تردع كل من يفكر في تكرار مثل هذا السلوك.

وقال كورتوا: "ما حدث يستدعي إيقاف المباراة وطرد هؤلاء الأشخاص. نحن كلاعبين لا نرى كل ما يجري في المدرجات لأن تركيزنا يكون على اللعب، لكن هناك مسؤولين آخرين يتدخلون".

وأضاف: "علينا كرياضيين وكمجتمع ألا نتهاون مع مثل هذه التصرفات"، وأثنى على ردة الفعل السريعة من قبل إدارة ريال مدريد التي تحركت فور انتشار الصور.

تأهل ريال مدريد

وتأهل ريال مدريد إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على بنفيكا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1.

ويترقب النادي الملكي نتيجة قرعة الأدوار الإقصائية المقررة غدا الجمعة، لمعرفة منافسه التالي من أحد فريقي سبورتنغ لشبونة أو مانشستر سيتي.