بالأرقام.. غارسيا حارس برشلونة يتفوق على كورتوا وأوبلاك

أثبت خوان غارسيا حارس مرمى برشلونة أنه صفقة مثالية بالنسبة للنادي الكتالوني، بعدما تصدّر قائمة مميزة بين نظرائه من الفرق الأخرى بالدوري الإسباني.

ويعد غارسيا (24 عاما) الحارس الأكثر إنقاذا للأهداف المتوقعة في الليغا هذا الموسم وفق إحصائية أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة لم يكن ليفوز بنتيجة عريضة على ليفانتي (3-0) في الجولة الماضية يوم السبت الفائت، لولا تدخلات غارسيا الحاسمة التي حرمت الضيوف من تسجيل أكثر من هدف محقق.

غارسيا يتفوق على كورتوا وأوبلاك

وبرز غارسيا في المباراة التي جرت على ملعب كامب نو، بتصديين مذهلين في أول ربع ساعة رفعت رصيده إلى 7.66 هدفا تم إنقاذها منذ بداية الموسم، بنسبة 0.3% من الأهداف التي تم تفاديها.

وجاء مواطنه سيرخيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا في المركز الثاني بمعدل 6.79 هدفا تم إنقاذها في الجولات الـ25 الأولى من الدوري الإسباني، بينما غاب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد والسلوفيني يان أوبلاك نظيره في أتلتيكو مدريد عن قائمة الخمسة الأوائل.

الحراس الأكثر إنقاذا للأهداف المتوقعة في الليغا بموسم 2025-2026:

خوان غارسيا (برشلونة): 7.66 هدفا.

سيرخيو هيريرا (أوساسونا): 6.79 هدفا.

أرون إسكانديل (ريال أوفييدو): 6.51 هدفا.

أوديسياس فلاكوديموس (إشبيلية): 4.65 هدفا.

إيناكي بينيا (إلتشي): 3.00 هدفا.

تألق غارسيا مع برشلونة

وعلقت "آس" على هذه الأرقام بالقول "غارسيا يكتسح منافسيه بالأخص الحارسين الكبيرين أوبلاك وكورتوا، ما يعكس أهمية الأول بالنسبة لبرشلونة".

ويقدم غارسيا مباريات كبيرة مع برشلونة كل جولة، رغم بعض الهفوات التي ارتكبها مثل الخطأ أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك أو أمام ريال سوسيداد بالليغا.

وانضم غارسيا إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الجار اللدود إسبانيول في صفقة بلغت 25 مليون يورو (نحو 27 مليون دولار)، وهي قيمة كسر عقد الحارس الإسباني مع ناديه السابق.

أرقام خوان غارسيا مع برشلونة

ومنذ قدومه إلى برشلونة شارك غارسيا في 29 مباراة بجميع البطولات، اهتزت شباكه فيها 29 مرة، بينما حافظ على نظافتها في 12 مباراة منها 10 بالليغا، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وبفضل تصديات غارسيا يتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا برصيد 61 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد، كما نجح الفريق الكتالوني في التأهل المباشر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وكذلك التتويج بكأس السوبر الإسباني.

في المقابل يواجه برشلونة معه وضعا معقدا للغاية في كأس الملك، إذ يتعين على الفريق تعويض خسارة الذهاب الثقيلة 0-4 عندما يستضيف أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو يوم الثلاثاء القادم، إذا ما أراد بلوغ النهائي ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب.