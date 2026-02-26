الهلال السعودي يكشف تفاصيل إصابة بنزيمة ومدة غيابه

قال الهلال المنافس في ⁠الدوري ⁠السعودي لكرة القدم للمحترفين يوم الأربعاء إن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة سيحتاج لبرنامج ⁠علاجي سيمتد لفترة قد تصل إلى 15 يوما بعد إصابته في العضلة الضامة.

وبعد ⁠بداية قوية مع الهلال، عقب انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية بعد الانفصال بالتراضي عن الاتحاد، وتسجيل ثلاثية في الفوز 6-صفر على الأخدود، غاب ‌بنزيمة عن التسجيل أمام الاتفاق والاتحاد.

كما غاب اللاعب عن مباراة التعاون يوم الثلاثاء الماضي بعد إصابته.

وقال الهلال عبر منصة إكس اليوم الأربعاء "أوضحت الفحوصات حاجة اللاعب كريم بنزيمة لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 10 ⁠إلى 15 يوما وذلك بسبب ⁠إصابته في العضلة الضامة".

وسجل بنزيمة 11 هدفا، منها ثلاث ثلاثيات، في 17 مباراة هذا الموسم.

كما أضاف النادي أن ⁠الفحوصات الطبية أوضحت أن اللاعب ناصر الدوسري يحتاج "لبرنامج علاجي وتأهيلي ⁠يمتد من ثلاثة إلى أربعة أسابيع ⁠وذلك لإصابته في اصبع القدم".

كما سيغيب اللاعب حسان تمبكتي عن اللقاء المقبل للفريق أمام الشباب بعد أن "أوضحت الفحوصات ‌التي أجراها اللاعب تعرضه لإصابة خفيفة في العضلة الخلفية".

ويحتل الهلال المركز الثالث وله 55 ‌نقطة ‌من 23 مباراة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن النصر المتصدر.