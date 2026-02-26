شاهد.. النصر يكتسح النجمة بخماسية ويستعيد الصدارة من الهلال

اكتسح النصر مضيفه النجمة 5 -صفر الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وافتتح القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل للنصر في الدقيقة السابعة من ضربة جزاء.

وأضاف الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثاني 31. وتبعه الفرنسي إينيجيو مارتينيز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 41.

وتكفل الهداف السنغالي ساديو ماني بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 80 عاد مارتينيز لهز الشباك مجددا محرزا الهدف الثاني له والخامس لفريقه.

واستعاد النصر صدارة جدول الترتيب بعد يوم واحد من صعود الأهلي إلى القمة، بعد أن رفع رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف وثلاث نقاط عن الهلال صاحب المركز الثالث.

وسجل النصر انتصاره الـ19 مقابل تعادل وحيد و3 هزائم، كما حقق الفريق فوزه الـ4 على التوالي.

أرقام رونالدو

وحملت هذه المباراة أهمية خاصة للقائد كريستيانو رونالدو الذي رفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 21 هدفا، ليصل بذلك إلى هدفه رقم 95 في تاريخ مشاركاته بالدوري السعودي، ويقترب كثيرا من دخول نادي المئة الذي لم يسبقه إليه سوى 4 لاعبين هم السوري عمر السومة والمغربي عبد الرزاق حمد الله وناصر الشمراني ومحمد السهلاوي.

كما عزز الأسطورة البرتغالي سجله التهديفي الإجمالي ليصل إلى 965 هدفا في مسيرته الكروية الشاملة، ليصبح على بعد 35 هدفا فقط من الوصول إلى الحلم التاريخي المتمثل في بلوغ الهدف رقم 1000.