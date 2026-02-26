المخاوف الأمنية تلغي مونديال الغطس في المكسيك

أدت المخاوف الأمنية إلى إلغاء بطولة كأس العالم للغطس، التي كان من المقرر إقامتها في المكسيك الأسبوع المقبل.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 5 إلى 8 مارس/آذار المقبل في زابوبان المكسيكية، وهي بلدة تقع بالقرب من غوادالاخارا في ولاية خاليسكو المكسيكية، حيث تصاعدت وتيرة العنف هناك منذ الأحد الماضي بعد القبض على زعيم العصابات نيمسيو أوسيغويرا ومقتله.

وقال الاتحاد الدولي للرياضات المائية في بيان له: "جاء ذلك بعد تقييم شامل للمخاطر بما في ذلك قيود السفر والنصائح الواردة من عدد من الحكومات الدولية بشأن السفر إلى المكسيك في الوقت الراهن، وتظل سلامة جميع الرياضيين أولوية اتحادنا".

على الجانب الآخر، لم يصدر أي تعليق من المسؤولين الرياضيين المكسيكيين حتى الآن بشأن قرار إلغاء البطولة.

وقام أعضاء التنظيم الإجرامي بقطع الطرق وإحراق السيارات في نحو 12 ولاية مكسيكية، وذكرت السلطات أن هناك ما لا يقل عن 70 شخصا قتلوا، فيما تعتبر العصابة المتمركزة في ولاية خاليسكو الأخطر في البلاد.