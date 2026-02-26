ريال مدريد يعلن تضامنه مع فينيسيوس بلافتة ضخمة

استبقت جماهير ريال مدريد صافرة بداية مواجهة بنفيكا برسالة حاشدة هزت أركان ملعب "سانتياغو برنابيو".

فمع دخول اللاعبين إلى العشب الأخضر مساء الأربعاء، ارتفعت لافتة ضخمة كتب عليها بالخط العريض "لا للعنصرية"، لتعلن مدريد رسمياً اصطفافها خلف نجمها البرازيلي فينيسيوس جونيور في معركته المستمرة ضد التمييز.

هذا التحرك الجماهيري جاء ردا مباشرا على الأحداث الصادمة التي شهدتها مباراة ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 في البرتغال الأسبوع الماضي.

في تلك الليلة، توقفت المباراة على ملعب "دا لوز" لعدة دقائق بعدما أبلغ فينيسيوس الحكم بتعرضه لإهانات عنصرية من قِبل لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني.

الواقعة فجرت أزمة رياضية كبرى، أعادت إلى الأذهان الصراعات التي خاضها اللاعب البرازيلي في الملاعب الإسبانية والأوروبية.

فينيسيوس: من لاعب كرة قدم إلى رمز للمقاومة

لفهم رمزية هذه اللافتة، يجب العودة إلى الخلفية الطويلة لهذا الصراع: