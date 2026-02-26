لفت نادي كورينثيانز البرازيلي الأنظار برسالة قوية، حين دخل لاعبوه أرض الملعب في مواجهة كروزيرو مساء الخميس وهم يغطون أفواههم بالقمصان، وواصلوا الوضعية نفسها خلال التقاط الصورة الجماعية قبل المباراة.

وحملت القمصان عبارة واضحة على الصدر: "العنصرية جريمة..بلغ عنها".

وجاءت الخطوة ضمن الحملة المستمرة للنادي البرازيلي ضد العنصرية، حيث قالت كورينثيانز في بيان رسمي: "ضد العنصرية والجبن، ندخل الملعب اليوم بهذه الطريقة. نرفع القميص. نظهر الرسالة. ونعلن بوضوح أي جانب نختار. العنصرية جريمة. بلغ عنها. اتصل على 190".

وتأتي هذه اللفتة الرمزية على خلفية الحادثة الأخيرة التي يزعم فيها أن لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني وجه إهانة عنصرية إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، حيث قام بريستياني بتغطية فمه أثناء التفوه بالعبارة، في تفصيل استحضره لاعبو كورينثيانز عمدا ضمن حركتهم الرمزية قبل انطلاق المباراة.