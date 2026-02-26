الأهلي المصري يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد تعويض ضخم لمدربه السابق

أعلن ⁠النادي الأهلي، أكثر الأندية المصرية تتويجا بألقاب في كرة القدم، اليوم الخميس أنه سيطعن أمام ⁠محكمة التحكيم الرياضية على قرار يقضي بدفع تعويض إجمالي قدره 588 ألف دولار لمدربه الإسباني السابق خوسيه ريبيرو.

واستغنى ⁠الأهلي عن خدمات ريبيرو في 31 أغسطس/آب الماضي بسبب تراجع النتائج بعدما كان قد تعاقد مع المدرب الإسباني (50 عاما) في نهاية مايو/أيار 2025 بعقد يمتد لعامين، ‌وذلك قبل انطلاق كأس العالم للأندية التي أُقيمت في الولايات المتحدة منتصف يونيو/حزيران.

لكن ريبيرو، المدرب السابق لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، لم يترك بصمة تُذكر على أداء الفريق في البطولة، إذ تعادل في مباراتين وخسر أمام بالميراس، ليودع من الدور الأول بنظامه الجديد.

كما جاءت ⁠نتائج الأهلي في الدوري تحت ⁠قيادته مخيبة للآمال، ما أثار غضب الجماهير التي طالبت برحيله.

ويُشرف على تدريب الأهلي حاليا المدرب الدنمركي ييس توروب.

وقال عبدالله شحاتة، المستشار القانوني ⁠لقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، عبر الموقع الرسمي للنادي "سيتقدم الأهلي بطعن أمام المحكمة الرياضية ⁠الدولية ضد الحكم الصادر لصالح ⁠الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للفريق الأول، بتعويض إجمالي 588 ألف دولار شاملة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد لمدة ثلاثة أشهر".

وأضاف "هذه الخطوة ‌سيتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر، عقب تسلّم النادي حيثيات القرار الصادر لصالح المدرب الإسباني".

وتابع "الحكم ليس نهائيا، ‌وهناك ‌درجات أخرى من التقاضي، وسيتم الطعن عليه وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن".