أتالانتا ينقذ ماء وجه الكرة الإيطالية وشبح الملحق يطارد "الآتزوري"

تواصل كرة القدم الإيطالية معاناتها في أرفع مسابقات الأندية في أوروبا، إذ لم يتبق سوى فريق واحد من دوري الدرجة الأولى في دور 16 لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، وسط مخاوف من اتساع الفجوة أكثر.

ولم ينجح أي فريق إيطالي في الدخول ضمن المراكز الثمانية الأولى، لتضطر أندية يوفنتوس وإنتر وميلان وأتالانتا لخوض مباريات الملحق المؤهل إلى دور 16، في مؤشر جديد على تراجع كرة القدم الإيطالية.

ونجح أتلانتا في قلب تأخره 2-صفر من مباراة الذهاب ضمن ملحق التأهل إلى دور 16 أمام بروسيا دورتموند أمس الأربعاء ليحجز مكانه في الدور القادم، فيما ودع يوفنتوس وإنتر ميلان الملحق بينما غادر نابولي منذ مرحلة الدوري بعد أن احتل مركزا متأخرا.

وداع مبكر لنابولي وخروج صادم لإنتر

أما نابولي، بطل الدوري الإيطالي، فقد ودع البطولة من مرحلة الدوري، إذ كان فريق المدرب أنطونيو كونتي يعاني محليا وقاريا في الوقت نفسه، ليجد نفسه متأخرا بفارق 14 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان، ما يقلل من حظوظه في الاحتفاظ باللقب.

وخرج إنتر، وصيف بطل الموسم الماضي والمصنّف أفضل فريق إيطالي حاليا، من البطولة أمام بودوغليمت، بعدما خسر ذهابا وإيابا أمام الفريق النرويجي، في أعقاب خسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان في نهائي العام الماضي.

وافتقر إنتر للحلول أمام سان جيرمان، وتفوّق عليه فريق شاب بخماسية دون رد، في وقت تعاني فيه الكرة الإيطالية غالبا في إنتاج هذا النوع من المواهب، كما تفتقر أنديتها للقدرة المالية على التعاقد معهم.

وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (4.06 مليار دولار) في سوق الانتقالات قبل بداية الموسم، وهو أكثر من ضعفي ما أنفقته أندية الدوري الإيطالي، إلى جانب الفارق الكبير بين الدوريين في عائدات البث التلفزيوني.

وفي الوقت الذي تكافح فيه الأندية الإيطالية في دوري الأبطال، يمتلك الدوري الإنجليزي ستة فرق تأهلت إلى دور 16 هذا الموسم.

معاناة منتخب إيطاليا

ولا تتوقف معاناة الكرة الإيطالية عند حدود النوادي، بل تتعادها للمنتخب الأول حيث يعاني المنتخب الإيطالي بدوره، إذ كان الفوز ببطولة أوروبا 2020 مجرد غطاء مؤقت أخفى المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الفريق.

فبعد تتويجه بكأس العالم قبل عشرين عاما، خرج المنتخب من دور المجموعات مرتين، ثم فشل في التأهل إلى النسختين الماضيتين من البطولة.

وفي تصفيات كأس العالم 2026، تعرضت إيطاليا لخسارتين أمام النرويج، لتجد نفسها مرة أخرى مضطرة لخوض الملحق، وهو طريق محفوف بالمخاطر.