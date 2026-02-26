غارسيا مدافع برشلونة يخشى براعة صلاح ويشتاق لسحر ميسي

كشف مدافع برشلونة إريك غارسيا عن آرائه في عدد من القضايا الفنية والشخصية، مؤكدا أن زميله الشاب باو كوبارسي هو "أفضل قلب دفاع في أوروبا حاليا".

وأشار غارسيا إلى أنه يستلهم الكثير من الهولندي فيرجيل فان دايك، معتبرا إياه نموذجا يحتذى به في مركز قلب الدفاع.

وعن أصعب مهاجم واجهه، اختار المصري محمد صلاح، في حين أعرب عن أمله في الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم مستقبلا.

وفي جانب آخر، قال إنه لو أتيحت له فرصة التعاقد مع لاعبين لبرشلونة فسيختار الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.

كما وصف المدربين الذين عمل معهم بكلمات مختصرة:

بيب غوارديولا: "عبقري"

رونالد كومان: "صريح"

تشافي هيرنانديز: "أسطورة"

ميشيل: "قدوة"

هانزي فليك: "قيادة"

وعلى الصعيد الشخصي، أشار غارسيا إلى أن من هواياته ممارسة ألعاب الفيديو ومتابعة كرة السلة، مضيفا أن "الكاميرا العلاجية بالأكسجين" كانت آخر ما اشتراه.