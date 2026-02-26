رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

غارسيا مدافع برشلونة يخشى براعة صلاح ويشتاق لسحر ميسي

MADRID, SPAIN - FEBRUARY 12: Eric Garcia of FC Barcelona reacts during the Copa Del Rey Semi-Final First Leg match between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on February 12, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)
إيريك غارسيا من القلائل في تشكيلة برشلونة الحالية الذي عايش فترة توهج ميسي مع الفريق الكتالوني (غيتي)
26/2/2026
23:04 (توقيت مكة)

كشف مدافع برشلونة إريك غارسيا عن آرائه في عدد من القضايا الفنية والشخصية، مؤكدا أن زميله الشاب باو كوبارسي هو "أفضل قلب دفاع في أوروبا حاليا".

وأشار غارسيا إلى أنه يستلهم الكثير من الهولندي فيرجيل فان دايك، معتبرا إياه نموذجا يحتذى به في مركز قلب الدفاع.

وعن أصعب مهاجم واجهه، اختار المصري محمد صلاح، في حين أعرب عن أمله في الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم مستقبلا.

وفي جانب آخر، قال إنه لو أتيحت له فرصة التعاقد مع لاعبين لبرشلونة فسيختار الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.

كما وصف المدربين الذين عمل معهم بكلمات مختصرة:

  • بيب غوارديولا: "عبقري"
  • رونالد كومان: "صريح"
  •  تشافي هيرنانديز: "أسطورة"
  • ميشيل: "قدوة"
  • هانزي فليك: "قيادة"

وعلى الصعيد الشخصي، أشار غارسيا إلى أن من هواياته ممارسة ألعاب الفيديو ومتابعة كرة السلة، مضيفا أن "الكاميرا العلاجية بالأكسجين" كانت آخر ما اشتراه.

المصدر: الصحافة الإسبانية

