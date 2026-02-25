ميسي: كدت ألعب لمنتخب غير الأرجنتين ونادم على إهمال التعليم

اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي أنه كان بوسعه تمثيل منتخب غير الأرجنتين على الصعيد الدولي في بداية مسيرته الكروية، قبل قراره باختيار "التانغو".

وظهر ميسي في بودكاست (Miro de Atrás) استعرض فيه محطات مختلفة من مسيرته الكروية وجوانب شخصية من حياته.

إمكانية لعب ميسي لإسبانيا

ولدى سؤاله عن إمكانية اللعب لمنتخب إسبانيا في الماضي، أجاب ميسي: "في مرحلة ما طُرحت الفكرة، لأنني كنت ألعب لبرشلونة. لقد ألمحوا إلى ذلك وهذا أمر طبيعي لأنه يحدث مع العديد من اللاعبين الشباب".

وأضاف: "بالطبع أنا أرجنتيني. مع أنني انتقلت إلى برشلونة في سن مبكرة جدا حيث قضيت معظم وقتي في الفئات السنية، لذا كانت تلك الإمكانية واردة وكان من الممكن أن تحدث".

وشدد ميسي خلال البودكاست على أنه كان واثقا من قراره فيما يتعلق باللعب على الصعيد الدولي بقوله: "رغبتي كانت دائما اللعب مع الأرجنتين".

مسيرة ميسي مع الأرجنتين

وظهر ميسي بقميص الأرجنتين لأول مرة يوم 17 أغسطس/آب 2005 بعد أن تجاوز سن 18 عاما بقليل، وكانت مباراته الدولية الأولى ضد المجر صادمة إذ طُرد بعد أقل من دقيقة واحدة من نزوله أرض الملعب.

ومنذ ذلك التاريخ دافع ميسي عن قميص "التانغو" في 196 مباراة سجل فيها 115 هدفا وقدم لزملائه 64 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، وقاده للتتويج بـ4 ألقاب هي كأس العالم 2022، كوبا أمريكا 2021 و2024، كأس فيناليسما 2022 (السوبر الأوروبي اللاتيني).

صعوبة البدايات

في الوقت نفسه تحدث ميسي عن بداياته الأولى عندما انضم لبرشلونة عام 2000 وهو بعمر 13 عاما، وأكد أنها لم تكن سهلة على الإطلاق.

وقال: "بقيت 6 أشهر دون لعب بسبب الإجراءات، عندما خضت مباراتي الأولى تعرضت لإصابة في قصبة الساق وابتعدت ثلاثة أشهر"، لكنه تجاوز تلك البداية المتعثرة وحقق مسيرة مذهلة مع برشلونة.

ندم ميسي

من جهة أخرى فاجأ ميسي عشاقه بتصريح عن أهمية التعليم معترفا بأنه كان سيغير بعض الأمور في ماضيه على هذا الصعيد.

وقال: "أندم على أشياء كثيرة جدا وأقول ذلك لأبنائي. إن الحصول على تعليم جيد، والدراسة، وأن يكون الإنسان مستعدا دائما أمر مهم".

وأضاف: "كان لدي الوقت لتعلم اللغة الإنجليزية منذ الصغر ولم أفعل، والآن أندم على ذلك كثيرا".

ووجه ميسي رسالة إلى أبنائه الثلاثة: "اغتنموا الفرصة فأنتم تعيشون وضعا مختلفا. لم ينقصني شيء في حياتي، فقد بذل والدي كل ما في وسعه ليكون الأمر كذلك. لكن صحيح أن واقعهم مختلف".

أهمية كرة القدم في حياة ميسي

وختم ميسي عن أهمية كرة القدم في حياته بالقول: "إنها أسلوب حياة. هي تمنحك الكثير من القيم وتنشئ روابط قوية تدوم مدى الحياة. لقد أتيحت لي فرصة تحقيق كل شيء والوصول إلى القمة، لكن خلال الطريق تمر بتجارب ودروس كثيرة. كرة القدم تربي الإنسان بطريقة ما".