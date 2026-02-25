أشرف حكيمي المُحال للمحاكمة ضمن قائمة سان جيرمان لمواجهة موناكو

أدرج اسم الظهير الأيمن الدولي المغربي أشرف حكيمي المُحال للمحاكمة بتهمة الاغتصاب، ضمن تشكيلة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب لمواجهة ضيفه موناكو الأربعاء في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفق ما أفاد الأربعاء النادي الباريسي.

ومن المتوقع أن يشارك النجم المغربي، نائب قائد الفريق وأحد أبرز لاعبيه، في التشكيلة الأساسية للمدرب الإسباني لويس إنريكي في اليوم التالي لصدور القرار القضائي.

ورغم عدم إصدار النادي الباريسي أي تعليق رسمي، إلّا أنه يعتزم حماية لاعبه، معتمدا على مبدأ قرينة البراءة.

حكيمي يرد على تهم الاغتصاب

وعلق أشرف حكيمي، على قرار إحالته للمحاكمة بتهمة اغتصاب فتاة في عام 2025 عبر حسابه على منصة إكس: "اليوم، يكفي اتهامي بالاغتصاب لتبرير المحاكمة، حتى وإن كنت أنكر ذلك وكل الأدلة تثبت زيفه".

وأضاف: "هذا ظلم بحق الأبرياء كما هو بحق الضحايا الحقيقيين، أنتظر هذه المحاكمة بهدوء، والتي ستظهر الحقيقة للعلن".