المصري عمر مرموش يتصدر أغلفة صحف برشلونة

يستهدف برشلونة التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، وبدأ بالفعل التحرك تمهيدا لمحاولة ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، وفق ما أفادت به صحيفة "سبورت" (Sport) -الصحيفة الأكبر في إقليم كتالونيا- في عناوينها الرئيسية، التي أشارت إلى أن مهاجم مانشستر سيتي بات ضمن الخيارات الهجومية المطروحة لتعزيز مركز رأس الحربة.

ويعد الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الأول للنادي الكتالوني، غير أن القيمة المرتفعة المحتملة للصفقة – التي قد تصل إلى 150 مليون يورو (نحو 162 مليون دولار) – تجعل إتمامها معقدا. لذلك يبرز مرموش كبديل جاد، في ظل قناعة الإدارة الرياضية بقدراته وتناسبه مع أسلوب المدرب هانسي فليك.

وكان مرموش قد انضم إلى مانشستر سيتي في يناير/كانون الثاني 2025 مقابل نحو 75 مليون يورو (نحو 81 مليون دولار)، إلا أنه أصبح ضمن سياسة التدوير، في ظل المنافسة الهجومية القوية ووجود النرويجي إيرلينغ هالاند، إلى جانب تفضيل الجهاز الفني لخيارات أخرى مثل فيل فودين وأنطوان سيمينيو.

ويتميز الدولي المصري بقدرته على شغل عدة مراكز هجومية، بينها الجناح والمهاجم الوهمي وصانع الألعاب، ما يجعله خيارا مرنا داخل المنظومة الفنية. ويبقى التساؤل قائما بشأن مدى استعداد مانشستر سيتي للتخلي عن لاعب استثمر فيه مبلغا كبيرا قبل عام واحد فقط.

وإذا نجح برشلونة في حسم الصفقة، فإنه سيصرف النظر عن خيارات هجومية أخرى كان يدرسها، من بينها النيجيري فيكتور أوسيمين، ليصبح مرموش البديل الأبرز إذا تعثر التعاقد مع ألفاريز.