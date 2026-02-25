لفتة إنسانية من ريان شرقي تشعل منصات التواصل الاجتماعي

حظي اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية ريان شرقي بإشادة واسعة على المنصات، بعد لفتة إنسانية تجاه طفل مريض يُعالج في معهد أمراض الدم والأورام للأطفال في مدينة ليون الفرنسية.

شارك شرقي عبر خاصية "القصص" عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام"، اليوم الثلاثاء، صورة له مع الطفل "أدينيس" بعد زيارته، خاصة أنها جاءت بعدما طلب الطفل من مدافع ليون موسى نياكاتي إيصال رسالة خاصة إلى نجم في مانشستر سيتي في زيارة سابقة له.

والجمعة الماضي، نشر نادي ليون الفرنسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو لزيارة لاعبه نياكاتي إلى معهد أورام الأطفال، حيث التقى بالطفل أدينيس.

ريان شرقي يزور طفلاً مريضاً ويحتفل معه بطريقة خاصة في لفتة مؤثرة

وكانت رسالة أدينيس لشرقي أن ينفذ احتفالية خاصة على طريقة الطفل عندما يسجل هدفا في مباراته المقبلة، لكن اللاعب الفرنسي لم ينتظر تسجيل الأهداف بل زار الطفل بنفسه في المستشفى وطبق معه الاحتفالية على أرض الواقع.

وتداولت حسابات رياضية عبر المنصات صورة احتفال شرقي مع الطفل، ولاقت إعجابا واسعا من المتابعين الذين أشادوا بلفتة نجم خط الوسط الفرنسي تجاه الطفل العاشق له.