ريال مدريد يبحث عن خليفة الحارس كورتوا

بدأ ريال مدريد بالتحضير لمستقبل حراسة مرماه، وسط تقارير تشير إلى البحث عن بدائل لحارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا قبل نهاية عقده الممتد حتى 2027.

وما زال ريال مدريد يثق بكورتوا لموسم إضافي على الأقل، لكنه بدأ في دراسة أسماء محتملة لخلافته مستقبلا، ومن أبرزها الحارس السويسري غريغور كوبل من بوروسيا دورتموند، والحارس الهولندي الشاب بارت فيربروغن من برايتون، الذي حافظ على 22 مباراة نظيفة في 94 مباراة منذ انتقاله من أندرلخت عام 2023.

وتلاحق عدة أندية مثل بايرن ميونخ وتوتنهام وتشيلسي فيربروغن، ما قد يسرع تحرك ريال مدريد لضمه.

في المقابل، يحظى الحارس الأوكراني أندريه لونين، الاحتياطي الحالي لكورتوا، بتقدير الإدارة، لكنه لم يثبت بعد أنه الخيار الأمثل لخلافة البلجيكي على المدى الطويل.

وعلى الرغم من هذه التحضيرات، جدد كورتوا التأكيد على رغبته في إنهاء مسيرته في ريال مدريد، قائلا: "آمل أن أجدد عقدي. اللعب هنا حلم يتحقق كل موسم، وأتمنى أن أعتزل في النادي".

ويُعد كورتوا، البالغ 33 عاما، أحد أفضل حراس العالم منذ انضمامه إلى النادي الملكي في 2018، لكنه بدأ يشعر بـ"الضغوط البدنية المعتادة" لوظيفته، والتي تفاقمت نتيجة إصاباته في الركبة خلال المواسم الأخيرة، وفقا للصحفي خورخي سي بيكون.