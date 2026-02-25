رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

ريال مدريد يبحث عن خليفة الحارس كورتوا

LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 17: Thibaut Courtois of Real Madrid celebrates after the team's victory during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do SL Benfica on February 17, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
الحارس البلجيكي كورتوا (33 عاما) أحد أفضل الأسماء التي حرست عرين ريال مدريد (غيتي)
Published On 25/2/2026

بدأ ريال مدريد بالتحضير لمستقبل حراسة مرماه، وسط تقارير تشير إلى البحث عن بدائل لحارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا قبل نهاية عقده الممتد حتى 2027.

وما زال ريال مدريد يثق بكورتوا لموسم إضافي على الأقل، لكنه بدأ في دراسة أسماء محتملة لخلافته مستقبلا، ومن أبرزها الحارس السويسري غريغور كوبل من بوروسيا دورتموند، والحارس الهولندي الشاب بارت فيربروغن من برايتون، الذي حافظ على 22 مباراة نظيفة في 94 مباراة منذ انتقاله من أندرلخت عام 2023.

Dortmund's goalkeeper Gregor Kobel holds the ball during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and FSV Mainz 05 in Dortmund, Germany, Friday, Feb. 13, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
الحارس السويسري غريغور كوبل يلفت الأنظار مع ناديه بوروسيا دورتموند هذا الموسم  (أسوشيتد برس)

 

وتلاحق عدة أندية مثل بايرن ميونخ وتوتنهام وتشيلسي فيربروغن، ما قد يسرع تحرك ريال مدريد لضمه.

Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Everton - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - January 31, 2026 Brighton & Hove Albion's Bart Verbruggen applauds fans after the match REUTERS/Tony O Brien EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
حارس برايتون الهولندي بارت فيربروغن محل أطماع عديد الأندية الكبيرة (رويترز)

في المقابل، يحظى الحارس الأوكراني أندريه لونين، الاحتياطي الحالي لكورتوا، بتقدير الإدارة، لكنه لم يثبت بعد أنه الخيار الأمثل لخلافة البلجيكي على المدى الطويل.

وعلى الرغم من هذه التحضيرات، جدد كورتوا التأكيد على رغبته في إنهاء مسيرته في ريال مدريد، قائلا: "آمل أن أجدد عقدي. اللعب هنا حلم يتحقق كل موسم، وأتمنى أن أعتزل في النادي".

ويُعد كورتوا، البالغ 33 عاما، أحد أفضل حراس العالم منذ انضمامه إلى النادي الملكي في 2018، لكنه بدأ يشعر بـ"الضغوط البدنية المعتادة" لوظيفته، والتي تفاقمت نتيجة إصاباته في الركبة خلال المواسم الأخيرة، وفقا للصحفي خورخي سي بيكون.

المصدر: الصحافة البريطانية

