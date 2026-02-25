الأندية المتأهلة من ملحق دوري أبطال أوروبا

شهدت منافسات ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026 مواجهات قوية أسفرت عن تأهل أربع فرق إلى الدور ثمن النهائي، في انتظار استكمال بقية المباريات الأربع المتبقية الليلة.

يوم الثلاثاء، حجز نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أولى بطاقات التأهل بعد تفوقه الكبير على كلوب بروج البلجيكي. حيث حسم الروخي بلانكوس مباراة الإياب بنتيجة 4-1، ليصل مجموع المباراتين إلى 7-4، مرسلاً بذلك رسالة قوية لجميع المنافسين حول جاهزيته للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

من جانبه، تأهل نيوكاسل يونايتد بعد فوزه على قره باج بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الإياب، بعدما كان قد حقق فوزًا ساحقًا في الذهاب 6-1.

وعن أكبر مفاجآت الملحق، نجح بودو غليمت النرويجي في إقصاء إنتر ميلان الإيطالي، بعد فوزه عليه في الإياب 2-1، بعدما سبق له الفوز ذهابًا 3-1 على أرضه.

كما ضمن باير ليفركوزن الألماني مكانه في الدور ثمن النهائي بعد تعادله السلبي مع أولمبياكوس اليوناني، مستفيدًا من فوزه ذهابًا 2-0 في ألمانيا.

أربع مواجهات منتظرة يوم الأربعاء: