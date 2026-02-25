أوبي ميكيل يكشف أسرارا مالية خفية عن حياة لاعبي كرة القدم

كشف نجم تشيلسي السابق، النيجيري جون أوبي ميكيل، عن جانب خفي من الحياة المالية للاعبي كرة القدم المحترفين، موضحا أن الرواتب المرتفعة لا تعني بالضرورة الاستفادة الكاملة من الدخل.

ورغم حصوله على راتب أسبوعي يقدر بين 70 و75 ألف جنيه إسترليني (نحو 89 ألفا إلى 95 ألف دولار) في سنواته الأخيرة مع النادي اللندني، قال ميكيل في مقابلة مع نجم مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، إن جزءا كبيرا من هذا الدخل كان يذهب لدعم أفراد عائلته الممتدة، وهو أمر نادرا ما يُتحدث عنه.

وأوضح أن بعض أقاربه كانوا يعتمدون على مساعداته المالية بشكل كامل، وأنه اضطر في نهاية المطاف لوضع حدود لهذه التحويلات، رغم تعرضه لضغوط وتهديدات من بعض أفراد العائلة.

وأكد ميكيل أن اللاعبين الشباب، وخصوصا القادمين من بيئات إفريقية، يحتاجون إلى الوعي بهذه التوقعات المالية والاجتماعية، ووضع استراتيجيات لحماية استقرارهم المالي والنفسي خلال مسيرتهم الاحترافية.

وشهدت مسيرة ميكيل الاحترافية التي امتدت 21 عاما أبرز فتراتها مع تشيلسي منذ انضمامه عام 2006، حيث خاض نحو 400 مباراة في مختلف البطولات، وتوّج بـ11 لقبا، بينها لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى قيادة منتخب نيجيريا للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2013.