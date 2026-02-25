أسطورة برشلونة يقترب من خلافة الركراكي في تدريب المغرب

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن رحيل وليد الركراكي عن منتخب المغرب أصبح شبه مؤكد، رغم غياب الإعلان الرسمي حتى الآن من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد المغربي اختار بالفعل الاسم المفضل لخلافته، وهو اللاعب السابق لنادي برشلونة تشافي هيرنانديز، الذي لا يزال متاحا منذ رحيله قبل موسم ونصف، بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبانية.

ووصفت ماركا تشافي بـ"خيار الأحلام" للاتحاد المغربي لقيادة الفريق في كأس العالم 2026، مع السعي لتكرار الإنجاز التاريخي بالمركز الرابع في مونديال قطر 2022.

ورغم ذلك، أشارت ماركا إلى أن المفاوضات قد تكون معقدة، إذ لم يكن تشافي من محبي تولي المشاريع منتصف الطريق، خصوصا مع اقتراب البطولة بأربعة أشهر فقط.

الركراكي يبلغ لاعبي منتخب المغرب بالرحيل

وكانت مصادر إعلامية مغربية ذكرت أن رحلة وليد الركراكي على رأس الإدارة التقنية للمنتخب الوطني المغربي شارفت على نهايتها، في انتظار استكمال بعض الإجراءات الشكلية قبل الإعلان الرسمي.

وأفادت صحيفة "المنتخب" أن تفاصيل بسيطة فقط تفصل بين حسم القرار وإخراجه إلى العلن، مشيرة إلى أن الركراكي يوجد حاليا في فرنسا، وقد أبلغ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه لا يرى نفسه الرجل المناسب لقيادة المرحلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الجامعة طلبت من الركراكي تقديم استقالته كتابيا وموقعة بخط يده، تمهيدا لإغلاق الملف بشكل رسمي ومنظم.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي حتى اللحظة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حول التقارير التي تفيد باستقالة الركراكي من تدريب المنتخب.