مازح الرئيس الأميركي دونالد ترمب نجم هوكي الجليد ماثيو تكاتشوك رافضا -على سبيل الدعابة- إعادة ميداليته الذهبية الأولمبية، خلال استقبال رسمي في البيت الأبيض.

وجاءت المناسبة عقب تتويج منتخب الولايات المتحدة لهوكي الرجال بذهبية الأولمبياد الشتوي 2026 بعد فوزه على كندا في اليوم الختامي للمنافسات.

ففي الثلاثاء 24 فبراير/شباط، استقبل ترامب عددا من لاعبي المنتخب داخل المكتب البيضاوي، في أجواء احتفالية اتسمت بالطابع الودي.

وخلال التقاط الصور، وقف اللاعبون خلف الرئيس وهم يضعون ميدالياتهم الذهبية. عندها عرض تكاتشوك -الجناح والقائد البديل في فريق فلوريدا بانثرز – على ترامب أن يجرب ميداليته.

فرد الرئيس الأمريكي قائلا: "بالتأكيد" لكنه ما لبث أن أطلق مزحة أثارت الضحك في القاعة: "لن أعيدها".

وأظهر المقطع المتداول ترامب وهو يضع الميدالية حول عنقه ويلتقط الصور مع اللاعبين، معلقا: "هذا رائع… لم أتخيل يوما أن أرتدي هذه الميدالية".

اللاعب بادر بروح مرحة بدوره قائلا: "سأبادلك إياها بقلم"، في إشارة ساخرة إلى أقلام التوقيع الرئاسية.