بيكيه يروج لدوري الملوك بلافتة تُعيد جدله القديم مع مدرب ريال مدريد

علق مدافع نادي برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، لافتة دعائية مثيرة للجدل في شارع غران فيا بالعاصمة الإسبانية مدريد للترويج لعودة بطولة "دوري الملوك" في 1 مارس/آذار المقبل، وذلك تحت شعار: "لسنا مشهورين جدا… لكننا سنصبح كذلك".

وتداولت حسابات دوري الملوك على مواقع التواصل صورة اللافتة مرفقة بعبارة "صباح الخير يا مدريد"، في إشارة إلى انطلاق الموسم الجديد مطلع الشهر المقبل.

وخلال مقطع مصور، ناول بيكيه اللافتة إلى حارس مرمى ريال مدريد السابق إيكر كاسياس، الذي لم يتمالك ضحكه، مخاطبا بيكيه: "كم تحب إثارة الجدل!". ورد بيكيه قائلا إنه وافق على الشعار فور عرضه عليه، من دون أن يدرك أبعاده كاملة.

إحالة إلى جدل قديم

العبارة الدعائية تحمل تلميحا إلى تصريح سابق أدلى به بيكيه عام 2015 بحق المدافع الإسباني ألفارو أربيلوا، المدرب الحالي لفريق الشباب في ريال مدريد، حين قال: "أربيلوا ليس صديقي، بل مجرد معرفة… "، في تلاعب لفظي أثار آنذاك جدلا واسعا.

وجاء تصريح بيكيه في خضم التوتر الذي طبع مواجهات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد آنذاك، بعدما كان أربيلوا قد صرح بأن "بيكيه قد نراه يوما ما في ناد كوميدي يتحدث عن ريال مدريد".

وعاد أربيلوا في عام 2017 ليؤكد أنه "لن يذهب لتناول العشاء مع بيكيه"، في استمرار لسجال إعلامي بين الطرفين.

ويعد "دوري الملوك" (Kings League) هو دوري كرة قدم سباعي (7 ضد 7) ابتكره النجم الإسباني جيرارد بيكيه في عام 2022. يدمج الدوري بين قواعد كرة القدم التقليدية وعناصر ترفيهية تفاعلية مستوحاة من ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية، ويحظى بمتابعة هائلة عبر منصات البث المباشر مثل تويتش وتيك توك.