بيكيه يروج لدوري الملوك بلافتة تُعيد جدله القديم مع مدرب ريال مدريد

MONACO, MONACO - OCTOBER 29: Gerard Piqué and HSH Prince Albert II of Monaco attend the SPORTEL Monaco 2024 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two at Grimaldi Forum on October 29, 2024 in Monaco, Monaco. (Photo by Arnold Jerocki/Getty Images For Sportel)
حقق دوري الملوك الذي أسسه بيكيه انتشارا واسعا على منصات البث والتواصل الاجتماعي (غيتي)
Published On 25/2/2026

علق مدافع نادي برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، لافتة دعائية مثيرة للجدل في شارع غران فيا بالعاصمة الإسبانية مدريد للترويج لعودة بطولة "دوري الملوك" في 1 مارس/آذار المقبل، وذلك تحت شعار: "لسنا مشهورين جدا… لكننا سنصبح كذلك".

وتداولت حسابات دوري الملوك على مواقع التواصل صورة اللافتة مرفقة بعبارة "صباح الخير يا مدريد"، في إشارة إلى انطلاق الموسم الجديد مطلع الشهر المقبل.

وخلال مقطع مصور، ناول بيكيه اللافتة إلى حارس مرمى ريال مدريد السابق إيكر كاسياس، الذي لم يتمالك ضحكه، مخاطبا بيكيه: "كم تحب إثارة الجدل!". ورد بيكيه قائلا إنه وافق على الشعار فور عرضه عليه، من دون أن يدرك أبعاده كاملة.

إحالة إلى جدل قديم

العبارة الدعائية تحمل تلميحا إلى تصريح سابق أدلى به بيكيه عام 2015 بحق المدافع الإسباني ألفارو أربيلوا، المدرب الحالي لفريق الشباب في ريال مدريد، حين قال: "أربيلوا ليس صديقي، بل مجرد معرفة… "، في تلاعب لفظي أثار آنذاك جدلا واسعا.

وجاء تصريح بيكيه في خضم التوتر الذي طبع مواجهات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد آنذاك، بعدما كان أربيلوا قد صرح بأن "بيكيه قد نراه يوما ما في ناد كوميدي يتحدث عن ريال مدريد".

وعاد أربيلوا في عام 2017 ليؤكد أنه "لن يذهب لتناول العشاء مع بيكيه"، في استمرار لسجال إعلامي بين الطرفين.

GDANSK, POLAND - JUNE 14: Gerard Pique and Alvaro Arbeloa of Spain put pressure on Robbie Keane of Republic of Ireland during the UEFA EURO 2012 group C match between Spain and Ireland at The Municipal Stadium on June 14, 2012 in Gdansk, Poland. (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)
تبادل لعبارات السخرية بين بيكيه وأربلوا مستمر رغم مشوارهما معا في المنتخب الإسباني (غيتي)

ويعد "دوري الملوك" (Kings League) هو دوري كرة قدم سباعي (7 ضد 7) ابتكره النجم الإسباني جيرارد بيكيه في عام 2022. يدمج الدوري بين قواعد كرة القدم التقليدية وعناصر ترفيهية تفاعلية مستوحاة من ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية، ويحظى بمتابعة هائلة عبر منصات البث المباشر مثل تويتش وتيك توك.

المصدر: الصحافة الإسبانية

