شبح الإيقاف يهدد رباعي ريال مدريد في مباراة بنفيكا

ريال مدريد يواجه بنفيكا في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (الأوروبية)
Published On 25/2/2026

يواجه عدد من لاعبي ريال مدريد شبح الإيقاف عن المباراة التالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذا تلقوا بطاقات صفراء في مباراتهم الحاسمة ضد بنفيكا.

ويستقبل ريال مدريد ضيفه بنفيكا اليوم الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي من البطولة الأوروبية العريقة.

ورغم الفوز ذهابا في البرتغال بهدف البرازيلي فينيسيوس جونيور، يتعين على لاعبي ريال مدريد خوض المباراة بجدية وحذر بالغين في الوقت نفسه، من أجل حسم بطاقة العبور للأدوار الإقصائية أولا ثم تجنب الإيقاف المحتمل في المباراة القادمة إذا تأهل الفريق.

البطاقات تهدد رباعي ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن 4 من لاعبي ريال مدريد يواجهون خطر الغياب – في حال التأهل – عن مباراة الذهاب في الدور ثمن النهائي المحتملة ضد سبورتنغ لشبونة أو مانشستر سيتي، إذا تلقى أي منهم بطاقة صفراء أمام بنفيكا.

ويأتي فينيسيوس صاحب هدف الأفضلية، وأزمة العنصرية "المزعومة" التي تفجرت في ملعب "دا لوز" الأسبوع الماضي مع الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، على رأس اللاعبين المهددين بالإيقاف.

LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 17: Vinicius Junior of Real Madrid is challenged by Gianluca Prestianni of SL Benfica during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do SL Benfica on February 17, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
فينيسيوس جونيور (يمين) تلقى بطاقة صفراء في مباراة الذهاب ضد بنفيكا (غيتي)

وحصل فينيسيوس على بطاقة صفراء في المباراة الماضية بسبب احتفاله "المبالغ فيه" والذي استفز جماهير بنفيكا، وهي الثانية له في دوري الأبطال هذا الموسم بعد الأولى التي أمام ليفربول.

وتنص لائحة العقوبات الخاصة بمسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على إيقاف أي لاعب تتراكم عليه 3 بطاقات صفراء، لمباراة واحدة.

ولا يُعد فينيسيوس اللاعب الوحيد المهدد بالإيقاف في المباراة التالية، بل يواجه 3 من زملائه المصير ذاته، وهم:

  • ألفارو كاريراس.
  • أوريلين تشواميني.
  • دين هويسن.

وأوضحت الصحيفة أن الخطر الأكبر يداهم كاريراس وتشواميني أكثر من غيرهما، على اعتبار أن مشاركة هويسن في المباراة من الأساس محل شك بسبب معاناته من مشاكل عضلية.

في المقابل، يغيب البرازيلي رودريغو عن المواجهة بسبب إيقافه مباراتين، بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام بنفيكا في مباراة الذهاب، في حين أن الإنجليزي جود بيلينغهام ما زال غائبا بسبب الإصابة.

وعلى الجانب الآخر يستعيد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا خدمات مدافعه الشاب راؤول أسينسيو، الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف أيضا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة المنتظرة بين ريال مدريد وبنفيكا عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 22:00 بتوقيت القدس والقاهرة.

المصدر: ماركا

