بلاتر ينتقد إنفانتينو ويصف فيفا بـ"الديكتاتورية"

انتقد السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مواطنه جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي للاتحاد، واصفا إياه بالمتسلط والخاضع.

وقال بلاتر لصحيفة "شبورت بيلد" (Sport Bild) الألمانية الأسبوعية في مقابلة تم نشرها، اليوم الأربعاء: "ما هي فيفا اليوم؟ إنها لا تضم سوى رئيسها، إنفانتينو. فيفا ديكتاتورية. مجلس فيفا، الذي يضم نحو 40 عضوا، لا يملك أي سلطة".

وأضاف: "إنفانتينو يحكم كملك الشمس (في إشارة إلى ملك فرنسا لويس الرابع عشر). لقد سمعت من فيفا أنها لا تريد أن يستقبله أحد عند وصوله إلى مقر الاتحاد".

أضاف بلاتر: "إنفانتينو يعزل نفسه تماما، لكن كرة القدم ستنجو من إنفانتينو". ودأب بلاتر على انتقاد خليفته، في الآونة الأخيرة.

وفي مقابلة مع صحيفة بيلد (Bild) الألمانية، انتقد بلاتر بشدة إنفانتينو لكونه "شريكا" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انطلاق كأس العالم هذا العام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأضاف بلاتر: "بالتأكيد سيقيم ترامب استعراضا، فهو يفعل ذلك بالفعل ولتحقيق ذلك، يحتاج إلى صديقه الجديد، رئيس فيفا جياني إنفانتينو. مع أن وصفه بـ"شريك" أدق من "الصديق".

ويرى بلاتر أن إنفانتينو خاضع لرئيس الولايات المتحدة، حيث أضاف: "منح جائزة السلام لترامب أمر لا يمكن فهمه. إنفانتينو يسعى لكسب ود ترامب لأنه بحاجة إليه".

وانتهت فترة بلاتر الطويلة في قيادة فيفا عام 2015، عندما أعلن استقالته في خضم قضية فساد، ثم تم منعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، لكنه لا يزال يرغب في الحصول على "وداع لائق" أثناء كونغرس فيفا.

واختتم بلاتر تصريحاته قائلا: "لم أتقدم باستقالتي قط ولم يتم التصويت على إقالتي من منصبي، بل جعلت منصبي متاحا في عام 2015. إن وداعا مشرفا سيمثل النهاية الحتمية لعصر بلاتر في فيفا".