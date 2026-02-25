بالفيديو.. مراسلة تلفزيونية حافية القدمين في ملعب نيوكاسل

أجبر مسؤولو ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل يونايتد، مراسلة تلفزيونية على خلع حذائها قبل إجراء مقابلة تلفزيونية.

وبلغ نيوكاسل يونايتد الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما جدّد فوزه إيابا على قرة باغ الأذربيجاني بنتيجة 3-2، لينتقل فريق المدرب إيدي هاو إلى الدور التالي بنتيجة إجمالية استقرت عند 9-3.

وتعرّضت الصحفية أليكس ألغو لموقف طريف ومحرج بعدما وجدت نفسها على الهواء مباشرة دون حذاء، قبل إجراء مقابلة مع النجم الإنجليزي المعتزل واين روني.

ووقفت ألغو (34 عاما) إلى جانب روني على أرضية الملعب حيث كانا يتحدثان عن المباراة لصالح إحدى القنوات البريطانية، لكنها قدّمت فقرتها واقفة على أرضية مبتلة دون حذاء وهي ترتدي جوارب بيضاء.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ألغو كانت تنتعل حذاء بكعب عال، لكن وبمجرد دخولها إلى أرضية الملعب طلب منها المسؤولون خلع الحذاء خشية إلحاق الضرر بالعشب.

وقالت ألغو: "أستطيع أن أشرح الأمر. كنت أرتدي حذاء ذا كعب عال، ومن الواضح أنه كان سيتسبّب في إتلاف هذه الأرضية الجميلة، لذلك أصبحت جواربي الآن مبلّلة تماما هنا على أرضية ملعب سانت جيمس بارك. أحتاج إلى واحد من تلك الأحذية".

ووقف روني إلى جانبها مبتسما وهز رأسه في إشارة منه إلى أنه يتفق مع كلامها، قبل أن تعود ألغو للحديث عن المباراة قائلة: "على أي حال، لنتحدث عن كرة القدم، أليس كذلك؟".

ومن المقرر أن يواجه نيوكاسل يونايتد في ثمن النهائي أحد فريقي برشلونة أو تشلسي، وسيعرف منافسه يوم الجمعة المقبل عندما يسحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرعة الأدوار الاقصائية.